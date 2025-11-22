自由電子報
MLB》助道奇奪冠後返國被「討債」 金慧成發聲明為此事致歉！

2025/11/22 17:02

金慧成。（資料照，法新社）金慧成。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今年在世界大賽擊敗藍鳥，成為21世紀以來第一支連霸球隊，讓旅美首年的南韓好手金慧成拿到冠軍。金慧成本月6日返國時，遭到一名「金先生」舉布條抗議討債、聲稱要金慧成償還他父親欠下的債務。金慧成今天透過社群媒體發聲，為當時這起事件表示歉意。

本月6日金慧成回到機場後，這名「金先生」在現場舉布條抗議、聲稱金慧成的父親欠債。金慧成當下在記者會說，「如果能阻止他，我一定會盡力完成採訪。」隨後機場保全把「金先生」帶走，沒有發生進一步的衝突。

金慧成今在社群媒體IG發文說，「首先，對於自己在11月6日在機場不成熟的言行，以及受訪時的態度感到失望的各位，我深表歉意。我當時的行為無法用言語辯解，我對此一直深感後悔和反省。最重要的是，我再次向當時在場的金先生、在場報導的記者們，以及所有目睹此事的人們表達歉意。」

金慧成。（資料照，路透）金慧成。（資料照，路透）

金慧成也提到，這名「金先生」是從自己高中時期就到學校抗議，「他從2018年起長期在球場、機場拿著標語和布條抗議。2019年在仁川文鶴球場第一次與本人見面時，就告訴他『我會還債』。但金先生拒絕金慧成的提議，『我不是要向球員討債，而是要把你父親的情況告訴大家。』沒有接受我的提議。」

「從那之後，他一直在公開場合抗議，我一直感到抱歉，因為我擔心我的隊友們和來看球的球迷們會受到影響。」金慧成說，「出於對家庭的責任感，我在財務上盡最大的努力，包含簽約金和月薪。我希望能提供一些幫助給因為自己父親債務而受害的人們。」

金慧成最後在文末說，相隔一年回國，原本要以良好的形象向大家問好，「但我當時沒能控制住情緒，說了不恰當的言語和行為，這沒有任何藉口，我深刻反省。我會把這次事件當作成長的忌諱，努力成為更好的人。真心感謝即使我有許多不足之處，仍然關心並支持我的所有人。」

而這名「金先生」近日上節目揭露，金慧成的父親曾向他借1.2億韓元作為投資。「金先生」透露有金慧成的父親會面，並向他請求：「只要還給我5000萬韓元就好，雖然我感到非常委屈，但我也想結束這場漫長的爭鬥。」而金慧成的父親承諾願意支付5000萬韓元；此外這名「金先生」也為自己先前在機場舉布條抗議一事，向金慧成表達歉意。

