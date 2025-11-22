TPBL》沒有退路的一年只能放手一搏 曾柏喻轉型見成效想拚助攻王

曾柏喻。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕28歲新竹攻城獅後衛曾柏喻上季陷入低潮，出賽時間有限，本季轉型控球後衛開季表現不俗，他指出，休賽季經過沈澱與反省，希望在合約年放手一搏。

曾柏喻2023-24球季一舉拿下年度第六人與年度進步獎，隨後獲得攻城獅3年續約，不過上季僅出賽19場，平均上場時間12分18秒，攻下3.2分，他坦言，上季碰上傷勢困擾，歸隊後又沒能爭取到上場時間，想法難免比較負面，「心態不太正確，可能前一季拿了兩座獎項，覺得自己的上場時間會比較明確，但威森教練沒有一定要用誰，現在回頭看，也覺得教練這樣是對的。」

請繼續往下閱讀...

曾柏喻表示，休賽季針對前季低潮進行不少反省，加上愛妻的鼓勵，希望能再次證明自己，「我太太也唸了我一陣子，問我到底有沒有要為下一份合約努力，還是覺得這樣就好了，是一個可有可無，誰都可以取代的存在。」

曾柏喻透露，與攻城獅的合約最後一年是選擇權，等於本季即是合約年，總教練威森在攻城獅休賽季一對一面談時詢問他希望打1號位或是2號位，「教練問我覺得哪個位置比較有未來性，我回答1號，教練認為答案跟他的想法一樣，休賽季也在控衛這個角色給我很多指導。」

曾柏喻坦言，還在適應如何掌握場上的節奏，「順風球的時候都沒有問題，但球隊亂的時候，有時候自己也會慌掉，或是有很多小劇場，解讀還沒那麼快，希望一場比一場更好。」

曾柏喻本季至今出賽6場，平均貢獻11.2分、5.2助攻，對於口中「沒有退路的一年」，曾柏喻為自己設下助攻王這個目標，「但也不要為了賺球失去進攻，要傳還是要投，目前還在慢慢揣摩。」

攻城獅上季在聯盟敬陪末座，本季打出新氣象，今天面對夢想家賽前以4勝2敗排在聯盟第2名，曾柏喻認為，威森到任後打造嚴謹的團隊文化，訓練時公私分明，無論本土或洋將，都是直言不諱予以指正，「其實我們上季的後半段，無論是比賽或練球，已經都在往今年這樣的球風做準備。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法