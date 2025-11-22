自由電子報
黑豹旗》「我沒放棄你，你也不能放棄自己」 大溪多一張ACE

2025/11/22 15:37

大溪先發投手徐少樺。（記者林正堃攝）大溪先發投手徐少樺。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕大溪高中今天以5：0擊敗稻江商職，晉級中信盃黑豹旗青棒賽8強，也是大溪連兩年挺進8強，總教練鄭錦繁喊話，「連兩年打進8強不容易，希望校方加油一下，看能否爭取蓋一座室內練習場，讓選手訓練更安心。」

鄭錦繁指出，這兩週桃園常下雨，感謝開南大學、平鎮高中、新明國中、仁和國中借室內打擊場給球隊使用，也希望校方再努力一點，幫球隊爭取蓋一座室內練習場，不然只要一遇到下雨，就必須到外面借場地練習，交通往返的安全性不理想。

大溪高中棒球隊有36名球員和3名教練，鄭錦繁說，學校有室外練習場，每個禮拜二、三借用仁和棒球場，只是最近球場都在整修，必須跟以往一樣借球場打游擊戰，希望把環境和資源用得更好一點，吸收更多好手加入。

大溪先發投手徐少樺投5局被敲2安飆5K無失分拿下勝投，林珺希後援2局無失分順利守成，聯手完封對手。鄭錦繁說，徐少樺表現很沉穩，是心態滿穩定的投手，畢竟球隊不可能只靠兩大強投賴謙凡和林珺希，否則之後的高中木棒聯賽只會更難打。

徐少樺現就讀高三，他透露，高一因右手肘受傷休息1年多，當時想要放棄，但教練對他說，「我沒放棄你，你也不能放棄自己」，一席話激勵人心，也給他堅持下去的勇氣。

徐少樺透露，目前最快球速145公里，希望接下來比賽能投出好成績給球探看，看能否提高身價，高中畢業目標旅外發展。

