自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大谷翔平打擊超進化！專家點出關鍵改變

2025/11/22 16:43

大谷翔平。（資料照，路透）大谷翔平。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流球星大谷翔平本季繳出生涯單季新高的55轟，季後賽期間也狂轟猛炸，累積8發全壘打，根據專家分析，大谷的打擊又超進化，今年在處理內角低球的能力有著大幅的進步。

筑波大學體育系教授、硬式棒球部監督川村卓接受《讀賣新聞》專訪談到大谷翔平今年的打擊時表示，大谷在國聯冠軍賽G4三響砲外加6局10K好投，最讓自己印象深刻是大谷的第3轟，那球是內角偏低的速球，照理說左打者通常會將球拉向右外野，但大谷不是，他反而把這顆球轟向了中左外野的方向，今年的大谷會用更內側的路徑出棒，把球引進來打，讓球飛向右中間乃至中外野，這不是一般選手能做到的，由此可見，他今年的進化非常明顯。

川村教授指出，大谷翔平的打擊動作從去年開始就有所改變，原本的動作是右腳跟微抬、無跨步的打法，動作已經很簡潔，不過，去年揮棒時，他的臀部前後移動幅度還是偏大，可是今年，他大幅減少臀部的前移動作，讓揮棒變得更簡潔，今年的大谷幾乎是用身體的旋轉在打，揮棒更單純。

川村教授也補充道，如果出棒時臀部太往前，面對內角球出棒會變得更擠壓，動作非常不順，而如今的大谷能變得有餘裕等待內角低球後再出棒，提高飛球的機率和飛行距離。

大谷翔平在過去將內角低球轟出牆的次數，單季都不會超過3次，但本季卻暴漲至8轟，增加近3倍，應對內角低球上的能力大幅提升，另外，他今年也更加能夠對付95英哩以上的內角低速球，長打率從0.667暴漲至1.25，本季共累積14轟。

川村教授認為，大谷翔平今年全壘打變多，可能也與球棒加長有關，現在的大谷翔平，即使擊中球的內側，就算稍微偏離甜蜜點，也足以形成本壘打。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中