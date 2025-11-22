MLB》大谷翔平打擊超進化！專家點出關鍵改變

大谷翔平。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流球星大谷翔平本季繳出生涯單季新高的55轟，季後賽期間也狂轟猛炸，累積8發全壘打，根據專家分析，大谷的打擊又超進化，今年在處理內角低球的能力有著大幅的進步。

筑波大學體育系教授、硬式棒球部監督川村卓接受《讀賣新聞》專訪談到大谷翔平今年的打擊時表示，大谷在國聯冠軍賽G4三響砲外加6局10K好投，最讓自己印象深刻是大谷的第3轟，那球是內角偏低的速球，照理說左打者通常會將球拉向右外野，但大谷不是，他反而把這顆球轟向了中左外野的方向，今年的大谷會用更內側的路徑出棒，把球引進來打，讓球飛向右中間乃至中外野，這不是一般選手能做到的，由此可見，他今年的進化非常明顯。

川村教授指出，大谷翔平的打擊動作從去年開始就有所改變，原本的動作是右腳跟微抬、無跨步的打法，動作已經很簡潔，不過，去年揮棒時，他的臀部前後移動幅度還是偏大，可是今年，他大幅減少臀部的前移動作，讓揮棒變得更簡潔，今年的大谷幾乎是用身體的旋轉在打，揮棒更單純。

川村教授也補充道，如果出棒時臀部太往前，面對內角球出棒會變得更擠壓，動作非常不順，而如今的大谷能變得有餘裕等待內角低球後再出棒，提高飛球的機率和飛行距離。

大谷翔平在過去將內角低球轟出牆的次數，單季都不會超過3次，但本季卻暴漲至8轟，增加近3倍，應對內角低球上的能力大幅提升，另外，他今年也更加能夠對付95英哩以上的內角低速球，長打率從0.667暴漲至1.25，本季共累積14轟。

川村教授認為，大谷翔平今年全壘打變多，可能也與球棒加長有關，現在的大谷翔平，即使擊中球的內側，就算稍微偏離甜蜜點，也足以形成本壘打。

