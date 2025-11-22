自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

澳洲賽》「左手重砲」林俊易難敵日本田中湧士 無緣決賽、年終賽

2025/11/22 16:35

林俊易。（資料照，法新社）林俊易。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界排名12的「左手重砲」林俊易，今天在超級500系列澳洲羽球公開賽，以18：21、15：21不敵世界排名26的日本好手田中湧士，無緣挺進男單決賽，也確定搭不上年終總決賽的晉級列車。

林俊易昨以21：17、21：10收拾日本黑馬小川翔悟，連兩年挺進4強，也是他本季第5次打進4強。林俊易目前年終賽積分70320分，落後排名第8的日本一哥奈良岡功大5980分，不過奈良岡這一站在16強提前出局，也讓小林燃起一線生機，不過唯一超車機會就是要拿下這站冠軍。

田中湧士第1局展現強悍的防守功力，都能擋住林俊易的攻擊，而林俊易在13：18落後下雖然靠著強勢攻擊連追5分扳平，但再來又出現出界、掛網連丟2分，手握2個局點機會的田中湧士就把握機會以一記大膽斜線壓制林俊易，也把首局收下。

林俊易在第2局依舊很難突破田中湧士的防線，加上自己的失誤也開始增加面臨6：10落後，且暫停後還是未能扭轉頹勢，只能讓田中湧士揚長而去。林俊易無緣晉級決賽，年終賽參賽積分就確定無法超越奈良岡功大，小林再度被拒於年終賽門外，只能在明年賽季捲土重來。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中