澳洲賽》「左手重砲」林俊易難敵日本田中湧士 無緣決賽、年終賽

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界排名12的「左手重砲」林俊易，今天在超級500系列澳洲羽球公開賽，以18：21、15：21不敵世界排名26的日本好手田中湧士，無緣挺進男單決賽，也確定搭不上年終總決賽的晉級列車。

林俊易昨以21：17、21：10收拾日本黑馬小川翔悟，連兩年挺進4強，也是他本季第5次打進4強。林俊易目前年終賽積分70320分，落後排名第8的日本一哥奈良岡功大5980分，不過奈良岡這一站在16強提前出局，也讓小林燃起一線生機，不過唯一超車機會就是要拿下這站冠軍。

田中湧士第1局展現強悍的防守功力，都能擋住林俊易的攻擊，而林俊易在13：18落後下雖然靠著強勢攻擊連追5分扳平，但再來又出現出界、掛網連丟2分，手握2個局點機會的田中湧士就把握機會以一記大膽斜線壓制林俊易，也把首局收下。

林俊易在第2局依舊很難突破田中湧士的防線，加上自己的失誤也開始增加面臨6：10落後，且暫停後還是未能扭轉頹勢，只能讓田中湧士揚長而去。林俊易無緣晉級決賽，年終賽參賽積分就確定無法超越奈良岡功大，小林再度被拒於年終賽門外，只能在明年賽季捲土重來。

