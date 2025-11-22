日職》火腿開幕戰前3場先發投手曝光 新庄監督發豪語要橫掃衛冕軍軟銀

火腿監督新庄剛志。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今天在主場ES CON FIELD舉辦球迷感謝祭「F FES 2025」，監督新庄剛志在活動中宣布，將由本季獲得澤村賞的王牌伊藤大海擔任明年球季的開幕戰先發投手，並誓言開幕3連戰要橫掃衛冕軍軟銀。

日本火腿本季戰績為83勝57敗3和，排名洋聯第2，季後賽在高潮系列賽決勝輪以3勝4敗不敵軟銀無緣日本大賽。火腿球團今天舉辦球迷感謝祭，監督新庄剛志致詞時表示，明年開幕戰的對手確定是軟銀，一定、一定、一定要完成3連戰橫掃！

新庄監督認為，軟銀的開幕戰先發投手應該會是王牌左投莫伊尼洛（Livan Moinelo），他將派出伊藤大海掛帥先發，北山亘基自告奮勇要投第2戰。對此他自爆，其實原本在北山亘基和達孝太之間猶豫，但既然他說了，就決定第二戰由北山，第三戰則由達來投。不僅如此，新庄監督也透露開幕戰的打線安排，第4棒將會是三壘手郡司裕也，第5棒則是「Moinelo殺手」山縣秀。

明年將是新庄剛志上任的第5年，火腿連續兩年拿下第2名，已經長達9年沒有奪下日本一，新庄剛志說道：「明年不要第2名了，我們要以壓倒性的氣勢拿下洋聯冠軍，並成為日本第一，請大家跟著我們一起向前邁進！」

