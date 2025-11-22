自由電子報
TPBL

TPBL》高國豪本季新高28分無用 夢想家7人得分上雙斷獅3連勝

2025/11/22 16:57

高國豪。（TPBL提供）高國豪。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕福爾摩沙夢想家今在主場迎戰新竹攻城獅，團隊7人得分超過雙位數，以113：98拿下勝利，也中斷攻城獅近期3連勝。

兩隊上次交手夢想家以1分差險勝，不過今當家中鋒高柏鎧因參與國家隊集訓缺陣，以恩尼斯、湯普金斯與霍爾曼出戰，攻城獅則派出德魯、克雷格以及提傑。

雙方開賽有來有往，夢想家靠林俊吉節末2記三分球，打完首節握有27：21優勢，次節在忻沃克和恩尼斯輪流得手下，一度將領先擴大至15分，不過高國豪適時挺身而出，與克雷格聯手助隊縮小差距，攻城獅在第二節結束前追到50：55。

恩尼斯是夢想家上半場唯一拿下超過雙位數的球員，攻下全場最高17分，攻城獅以高國豪16分最佳，克雷格也有14分進帳。

易籃後，夢想家在湯普金斯帶領下打出14：8攻勢拉開分差，加上馬建豪和傷癒復出的陳振傑在外線開火，帶著82：71領先進入決勝節，攻城獅末節雖靠高國豪和克雷格火力挹注下將在倒數2分鐘縮小至7分差，但隨後提傑、克雷格相繼發生失誤，又讓夢想家擴大分差，順利捍衛主場。

霍爾曼拿下全隊最高20分，另有8籃板、6助攻，恩尼斯進帳19分、12籃板，湯普金斯和馬建豪都有16分演出，林俊吉與忻沃克各拿11分，陳振傑本季首戰繳出10分、3籃板、3助攻。

攻城獅今僅3人得分超過雙位數，克雷格與高國豪都拿下28分，其中高國豪寫下本季新高，提傑13分、8籃板。

霍爾曼。（TPBL提供）霍爾曼。（TPBL提供）

恩尼斯。（夢想家提供）恩尼斯。（夢想家提供）

馬建豪。（夢想家提供）馬建豪。（夢想家提供）

林俊吉。（夢想家提供）林俊吉。（夢想家提供）

忻沃克。（TPBL提供）忻沃克。（TPBL提供）

陳振傑。（TPBL提供）陳振傑。（TPBL提供）

克雷格。（TPBL提供）克雷格。（TPBL提供）

