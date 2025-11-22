自由電子報
體育 棒球 學生棒球

黑豹旗》東體甩開興大附農糾纏挺進8強 全靠1號左投「中指魔球」

2025/11/22 17:13

台東體中高三左投曾睿豪展示自己的變速球握法，可以看出中指明顯翹起，出手時中指將球「彈」出。（記者羅志朋攝）台東體中高三左投曾睿豪展示自己的變速球握法，可以看出中指明顯翹起，出手時中指將球「彈」出。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕中信盃黑豹旗青棒賽台東體中火力全開，全場敲出11支安打，加上興大附農投手群奉送8次四死球和2次暴投，最終東體就以9：3勝出挺進8強。

事實上，東體贏得不算輕鬆，前3局取得4：0領先，4局上興大附農靠安打和4次四死球追回2分，無人出局滿壘危機，東體緊急推出高三左投曾睿豪登板救火，他連抓3個出局數力保不失凍結比分，下個半局一輪猛攻灌進4分甩開對手糾纏，曾睿豪後援4局失1分拿下勝投，東體繼2021年之後再闖8強。

東體總教練陳豐岳指出，這場靠堆積壘包和腳程帶給對手壓力，另外攻勢串聯加上戰術配合成功，收到不錯效果，曾睿豪抗壓力不錯，4局上滿壘解危是整場比賽勝負關鍵。

曾睿豪身高173公分、體重60公斤，身形略顯單薄，最快球速140公里，拿手的「中指魔球」K翻對方打者，4局飆出4K。

所謂的「中指魔球」，曾睿豪解釋，其實是變速球握法，只是中指會翹起來，出手時中指將球「彈」出，效果還不錯，今天上場任務就是拆彈，明年高中畢業計畫投入中職季中選秀。

曾睿豪身穿象徵王牌投手的1號球衣，這是剛畢業的學長「綠島潛水艇」陳世展所留下來的背號，曾睿豪說，穿上1號球衣有壓力也是責任，擔心表現不如預期，需要更有責任感。

台東體中曾睿豪。（記者林正堃攝）台東體中曾睿豪。（記者林正堃攝）

台東體中曾睿豪。（記者林正堃攝）台東體中曾睿豪。（記者林正堃攝）

台東體中曾睿豪。（記者林正堃攝）台東體中曾睿豪。（記者林正堃攝）

