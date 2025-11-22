棒球》徐生明國際少棒錦標賽重回美濃 美濃國小首戰以13：2擊敗苗栗汶水國小

第13屆徐生明國際少棒錦標賽今年重回高雄美濃舉行。（徐生明棒球發展協會提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕第13屆徐生明國際少棒錦標賽今年重回高雄美濃舉行，自今天起展開為期4天的賽程，地主美濃國小沒讓超過200名父老鄉親失望，全隊在第3棒主戰捕手朱明宏單場3安猛打賞的帶動下擊出10支安打，在首戰以13：2擊敗苗栗汶水國小。

徐生明少棒賽今年邁入第13年，前10年都在已故中職總教練徐生明故鄉美濃舉行，前2年轉戰彰化，今年重回美濃，包括去年亞軍韓國首爾、連續2年季軍韓國順天南山與日本武藏府中等3支外隊，共有32支球隊參賽，衛冕軍桃園龜山國小、今年LLB威廉波特世界少棒冠軍台北東園國小、去年威廉波特亞軍台北福林國小預期是奪冠大熱門。

桃園龜山國小不僅要挑戰隊史第8冠，也要挑戰第2次3連霸，今天首戰以9：0完封高雄屏山國小，第3棒余庭碩單場3安猛打賞含2支長打還貢獻3分打點，還中繼2局無失分拿下勝投，總教練李政達說：「這次目標是再帶支錦旗（3連霸可永久保留）回去，我們會努力。」

美濃國小總教練柯進明指出，前幾年受到疫情影響，加上徐生明少棒賽移師彰化，過去幾年招生差點出現斷層，還好徐生明少棒賽重返美濃後，今年暑假招生不錯，目前全隊有30名球員，只是這批選手身材並不突出，朱明宏目前約158公分已是全隊第2高。

柯進明表示，朱明宏速度很快，不僅是棒球隊，也是田徑校隊，絕對能勝任中線（內野二游與中外野）守備任務，不過他的傳球臂力是全隊最好，當初接觸棒球就設定為捕手，不僅阻殺能力強，也能引導投手指揮全局。

美濃國小在第1屆闖進決賽但以0：2不敵高雄鼓山國小，第2屆也闖進4強，隨著比賽強度愈來愈高，過去10年不曾再進入4強，在美濃帶兵超過10年的柯進明表示，今年目標至少要打進8強，希望到時有更多鄉親到場加油。

