體育 即時新聞

約基奇率金塊戰國王捍衛主場 今日賽事預告與轉播

2025/11/23 06:48

約基奇。（資料照，法新社）約基奇。（資料照，法新社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

NBA今天有一場轉播，由MVP冠軍中鋒約基奇（Nikola Jokic）所率領的金塊，將在主場迎戰國王，將力拚3連勝，國王開季戰績慘淡，3勝13敗位列西部倒數第2，只贏鵜鶘，客場只有1勝8敗的成績，今天若是再輸球，將苦吞9連敗。

超級500系列澳洲羽球公開賽決賽，南韓世界球后安洗瑩將對上印尼好手瓦達妮（Putri Kusuma Wardani），挑戰單季10冠的壯舉。

冬季聯盟方面，台灣山林將碰上韓職聯隊，台灣山林派出余謙先發，韓職聯隊推出鄭㥥寯應戰；日職聯隊對決台灣海洋，前者由金渕光希掛帥，後者推出陳品宏。

TPBL方面，戰神將與夢想家交手，特攻迎戰雲豹；TPVL台灣職業排球聯賽，臺中連莊力戰臺北伊斯特，台鋼天鷹大戰桃園雲豹。另外還有F1拉斯維加斯站正賽，敬請鎖定轉播。

NBA

11：00 國王 VS 金塊

轉播：緯來體育

BWF 澳洲羽球公開賽

10：00 決賽 愛爾達體育3台

F1 世界一級方程式賽車-拉斯維加斯站

11：30 正賽 緯來育樂、愛爾達體育1台

冬季聯盟

12：00 台灣山林 VS 韓職聯隊
18：00 日職聯隊 VS 台灣海洋

轉播：DAZN 1

TPBL

14：30 戰神 VS 夢想家 MOMO TV
17：00 特攻 VS 雲豹 緯來體育

TPVL 台灣職業排球聯賽

15：00 臺中連莊 VS 臺北伊斯特
18：30 台鋼天鷹 VS 桃園雲豹

轉播：緯來育樂、緯來精采、愛爾達體育4台

