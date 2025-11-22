MiLB》日本18歲二刀流大物9月才完成初登板 森井翔太郎透露明年目標

森井翔太郎。（取自小聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕日本18歲二刀流大物森井翔太郎赴美加盟運動家，新人年直到9月才登板投球，森井今天受訪表示，明年將會以完全二刀流展開賽季。

森井翔太郎身高183公分、體重88公斤，是一名右投左打的選手，能鎮守游擊防區，最快曾經丟到153公里，高中生涯累積45轟。他在休賽季以151.05萬美元簽約金加盟運動家，寫下日本業餘選手未經日職、直接挑戰大聯盟的史上最高紀錄。

請繼續往下閱讀...

森井翔太郎旅美首年在新秀聯盟打拚，出賽43場繳出、39安、8支二壘安打、1支三壘安打、3轟、27打點的成績，打擊三圍為.258/.399/.384，OPS為0.783。森井翔太郎在9月的指導聯盟中才首度登板投球，他受訪時表示，第一次上場投球時真的有點太用力，但之後逐漸冷靜下來、也慢慢習慣了，9月過得非常充實，希望能將學到的東西在明年有所成效。

森井翔太郎直到7月中旬才開始準備投球，並在9月如願完成投手首秀，他以中6日的節奏登板約8場，最快球速測得95英里（約152.9公里），森井透露，每次都是投1到2局，當然有很多課題要克服，投手教練也告訴我一些要調整的地方。

展望明年球季，森井翔太郎將目標以二刀流打完整個賽季，自己會專注在眼前的打者，把每一個都確實解決，讓自己一步一步往上爬，用成績證明自己。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法