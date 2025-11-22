自由電子報
TPBL》關鍵三分打後激情怒吼 馬建豪貢獻本土最高分：想帶動氣氛

2025/11/22 18:11

馬建豪（右）。（TPBL提供）馬建豪（右）。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕福爾摩沙夢想家今在主場迎戰新竹攻城獅，團隊7人得分超過雙位數，以113：98拿下勝利，近期在主場收下3連勝，主帥簡浩肯定團隊在進攻端的表現。

夢想家今火力全開，團隊命中率56.3%，最多領先17分，得分113寫下本季新高，簡浩表示，此役因有10天準備時間，「進攻端修正了一些細節，戰術跑得比較順，球員也都發揮自己的優勢，大膽出手。」

夢想家前鋒馬建豪今繳出本土最高16分，他表示，此役團隊面對攻城獅的區域防守準備到位，也提到最近受到傷勢影響，表現起伏不定，「對自己表現不是很滿意，教練團給我很多幫助，讓我做一些比較簡單的事，就是拚防守，今天應該有做到他們的要求。」

馬建豪過去3戰一共出現10次失誤，今全場僅出現1次失誤，他透露，回去反覆觀看自己出錯的影片進行修正與調整，提及末節尾聲倒數1分23秒關鍵三分打後的振奮怒吼，他說，「因為是滿關鍵的一球，就是帶動一下現場的氣氛。」

夢想家後衛陳振傑受到膝蓋半月板傷勢影響，今才迎來本季首戰，貢獻10分、3籃板、3助攻，他表示，很久沒有比賽，就是努力遵照球隊體系，希望可以快速融入球隊，簡浩也對他讚譽有加，「他個性很敢投，一上去有空檔就一定會投。」

