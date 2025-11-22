WTT挑戰賽》遭直落三不敵日本雙削組合 林昀儒/鄭怡靜無緣連兩站奪冠

林昀儒（左）、鄭怡靜在決賽不敵日本雙削組合，屈居亞軍。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕東京奧運銅牌組合林昀儒/鄭怡靜今晚在2025年WTT馬斯開特球星挑戰賽混雙決賽，以0:3不敵世界排名100的日本「雙削組合」英田理志/佐藤瞳，無緣繼10月底倫敦球星挑戰賽之後拿下今年第2座冠軍。

正、反手都是平面膠皮的英田理志，攻擊力十足，屬於非典型的削球手，今年八月他先和日本削球女王橋本帆乃香攜手奪下WTT伊瓜蘇球星挑戰賽混雙冠軍，緊接著在美國斯波坎支線賽又和另一名削球好手佐藤瞳合作，以4連勝奪下今年第二座混雙冠軍。

這一站，英田理志/佐藤瞳第二度搭配，兩人從資格賽出發，一路披荊斬棘，8強賽先以3:1逆轉世界排名第7的西班牙頭號種子羅伯斯/蕭遙茜，4強賽再以3:2扳倒南韓組合趙大成/朱芊曦，連兩站挺進決賽。

面對打法特殊的「雙削組合」，世界排名第9的林昀儒/鄭怡靜一開賽就陷入苦戰，首局在7:10落後下，雖然連續化解2個局點，但最後鄭怡靜正手拉球掛網，林鄭配9:11讓出。次局，林鄭配在開局4:1領先下被對手打出一波5:1的反擊，反倒以5:6落後，台灣組合立刻喊出暫停，但重回比賽後還是未能止血，又一口氣連丟5分，5:11再丟1局。

第3局，英田理志一開賽連續進攻得手，林鄭配在1:7劣勢下展開絕地大反攻，一度追到5:7，還逼出對手的暫停，可惜未能一鼓作氣，最終6:11落敗。

