體育 棒球 日職

日職》旅日好薪情！ 日刊體育披露林安可年薪1.5億日幣

2025/11/22 18:20

林安可加盟西武獅。（取自西武官方X）林安可加盟西武獅。（取自西武官方X）

〔記者倪婉君／綜合報導〕西武獅今天宣布簽下台灣好手林安可，背號將披上73號，據《日刊體育》披露，雙方簽下推定年薪1.5億日圓（約台幣3069萬）的2年合約，與本報先前掌握為年薪約100萬美元（約台幣3169萬）的2+1年合約內容相比，在年薪金額上並無明顯差異，僅差別在於日媒版本並未提及第3年球隊選擇權的部分，相關細節仍有待球團進一步正式公布。

現年28歲的林安可在2019年季中選秀獲統一獅第1指名，累計7年繳出112發全壘打和399分打點，並於今年季後行使旅外自由球員權利，如今確定獲得西武獅青睞，今天西武球團也正式公布完成簽約。林安可將在台出席加盟西武獅記者會，統一獅領隊蘇泰安表示，關於加盟記者會的時間經過雙方討論後，才會對外宣布。

西武獅今天並未公布合約內容，本報掌握的訊息為統一獅獲得近百萬美元入札金，而林安可則和西武簽下一紙2年保障合約加上1年球隊選擇權，前兩年含激勵獎金在內的年薪逾百萬美元。儘管新合約內容仍待球團正式說明，但林安可今年季前才與統一獅簽下基本薪資總額2160萬台幣的3年合約，如今光是旅外首年年薪就已超越該合約總值，也足以印證旅日行情水漲船高。

