MLB》領35億約的李政厚守備欠佳 官網評可能被迫移防角落外野

李政厚。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕舊金山巨人南韓外野手李政厚旅美2年，外野守備狀況不理想。巨人隊官網記者Maria Guardado在美國時間20日撰文提到，這位前韓職球星能否繼續勝任中外野，還是未來被迫移防至角落外野。

李政厚在2024年季前以6年1.13億美元合約（約新台幣35.8億）加盟巨人，進軍大聯盟舞台。首年因傷只打37場，今年整季例行賽出賽150場，貢獻8轟、55分打點，打擊率2成66，整體攻擊指數（OPS）為0.734，另跑出10次盜壘成功。

數據網站《Baseballsavant》顯示，李政厚的出局製造值（Outs Above Average, OAA）為「-5」。而本季21轟的左外野手拉莫斯（Heliot Ramos），其OAA值是「-3」。巨人隊本季外野團隊的OAA值為「-18」是全大聯盟差。

巨人棒球事務總裁波西（Buster Posey）曾在上週的總管會議中提到，需要提升球隊的外野防守，「這是我們需要評估的問題，我們正在組教練團，與李政厚進行一些對話，探討他認為可以做出那些調整來提升自己的防守。」

李政厚在9月下旬的受訪曾提到，要想辦法提升防守能力，「防守數據反映你與外野手的溝通能力，我覺得今年我們第一次與隊友們在外野搭配，我在與隊友溝通方面應該可以做得更好，在防守上可以更積極一點。身為外野手，你就像外野的四分衛。明年，我覺得自己應該要更積極，並在場上與隊友們有更多溝通。」

