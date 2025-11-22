TPBL》克羅馬31分、莊博元關鍵抄截 龍頭雲豹賞國王2連敗

克羅馬。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕聯盟龍頭桃園雲豹今與新北國王廝殺到最後一刻，靠莊博元的關鍵抄截，攻下致勝分的克羅馬拿下全隊最高31分，以103：101拿下勝利，也送國王2連敗。

雲豹週三不敵海神後終止6連勝，今重整旗鼓在主場迎戰衛冕軍國王，也是兩隊本季首度對決，國王當家後衛林書緯因國家隊集訓缺席，今外援陣容為傑登、奧帝與桑尼，雲豹則啟用米勒、克羅馬與迪亞洛。

國王首節靠李愷諺穿針引線串聯火力，在傑登與桑尼下輪流得手下，打出31：23攻勢，雲豹在克羅馬帶領下展開反撲，單節獨得12分，在上半場結束追到54：59。

雲豹易籃後持續追分，第三節尾聲靠迪亞洛暴扣扳平戰局，雲豹末節延續士氣，靠克羅馬連續得分拉開差距，不過桑尼挺身而出，率隊拉出9：0一波流反超。

悶了大半場的高錦瑋此時跳出來，連拿4分幫助雲豹要回優勢，加上林信寬也命中關鍵三分球，不過米勒在倒數19秒2罰僅1中，雙方戰成101：101平手。

暫停過後掌握球權的國王出現失誤，莊博元抄截後上籃雖然被李愷諺蓋掉，但後面的克羅馬補進關鍵2分，李愷諺接下來最後一擊失手，雲豹以2分差完成逆轉勝。

克羅馬攻下31分、另有9籃板、6助攻、4抄截，迪亞洛20分、6籃板，林信寬拿下12分，完成生涯500分里程碑，高錦瑋拿下9分。

桑尼拿下國王全隊最高25分、10籃板，奧帝板凳出發挹注19分，李愷諺出賽40分鐘拿下16分、14助攻。

克羅馬（左）、林彥廷。（TPBL提供）

林信寬。（TPBL提供）

國王奧帝。（TPBL提供）

國王李愷諺（左）、熊祥泰。（TPBL提供）

