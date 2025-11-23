自由電子報
經典賽》笑談大谷翔平「很無聊」 近藤健介想與他再打日本隊

2025/11/23 06:48

近藤健介（左）、大谷翔平（右）。（資料照，法新社）近藤健介（左）、大谷翔平（右）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕過去曾與道奇日本巨星大谷翔平當過隊友的軟銀鷹球星近藤健介，他昨天在指導小選手的棒球教室活動中，被問到大谷翔平「是怎麼樣的人？」近藤健介開玩笑說，「做人方面來說很無趣。」

身為2024年太平洋聯盟打擊王、年度MVP的近藤健介，今年因左側腹部受傷，例行賽只打75場，他在日本大賽擔任指定打擊和代打。軟銀鷹最後在日本大賽擊敗阪神虎，勇奪自2020年後的首座「日本一」。

《體育報知》報導，近藤健介昨天在軟銀二軍基地舉行棒球教室活動，現場小朋友提問關於大谷翔平的問題，「大谷選手是怎樣的人？」

近藤健介對此回說，他從小想像著現在的樣子來練習，生活以棒球為中心，他把所有一切都奉獻給棒球，甚至自己都會想：「這樣真的覺得開心嗎？」大谷現在能走到這一步，也是理所當然的事情，「作為一個人來說是很無聊。」近藤健介開玩笑說。

近藤健介。（資料照，路透）近藤健介。（資料照，路透）

近藤健介過去在日本火腿時期與大谷翔平當過隊友，兩人還一度成投捕搭檔。近藤健介也是2023年經典賽日本隊成員，該年與大谷翔平一同幫助日本隊奪冠。

2026年經典賽3月開打，對於是否有意願再披日本隊戰袍，近藤健介說，要先把傷養好，如果能獲選進日本隊，他會全力以赴。近藤健介也期待能再與大谷翔平並肩作戰，「比起上屆（WBC），他又更升級了。從球迷的角度來說，我也很想再看到他。」

