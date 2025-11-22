自由電子報
TPVL》職業排球王者台中連莊 開季14連勝繼續創不敗紀錄

2025/11/22 20:43

台中連莊收下開季14連勝。（取自TPVL官方臉書粉絲團）台中連莊收下開季14連勝。（取自TPVL官方臉書粉絲團）

〔記者林岳甫／台北報導〕TPVL台灣職業排球聯盟「不敗王者」台中連莊，今天以25：15、25：15、26：24擊敗地主桃園雲豹飛將，快意收下開季14連勝。

連莊今天作客桃園雲豹飛將主場中原大學，先發自由球員改由本季重磅加盟的雅加達亞運銅牌好手蘇厚禎上陣，搭配吳宗軒、薩蘭迪、施琅、漢佳，快攻部分則由施宗諭、蔡秉諺兩人一肩扛起。

首次以先發身分登場的蘇厚禎坦言，賽前心情難免緊張。由於距離上一場正式比賽已有一段時間，他表示：「這段期間雖沒有參與比賽，但我一直提醒自己，不管做得好或不好，隊友都會在身邊支持，所以就把眼前的事做好。」

談到今日的表現，蘇厚禎給自己的評價相當謙虛：「應該是及格邊緣吧！還是會希望可以再多幫助球隊一點，自己的貢獻度還需要更穩定。」他也提到，比賽後段由替補上場的隊友接力，「大家都是準備好的，不管在這套陣容裡怎麼搭配，我們平常就很熟悉，溝通上沒有問題。」

蘇厚禎直言比較擔心是遇到狀況時不能及時幫助球隊，但與吳宗軒多年來從高中一路合作至今，讓他相當安心。「我們很熟，彼此都知道對方要什麼。」至於施琅與漢佳，他則分享兩位的球風不同，所以花了比較多時間調適。面對明天的比賽，他笑說：「頭過了就好，第一場難免比較緊張，接下來就是放開去努力表現。我們是一個團隊！」

