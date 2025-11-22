自由電子報
企排》許菀芸雲林主場「回家」 率高雄台電復仇鯨華

2025/11/22 20:41

台電主攻手許菀芸回到熟悉的雲林縣立體育館比賽（企排提供）台電主攻手許菀芸回到熟悉的雲林縣立體育館比賽（企排提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕高雄台電今天在雲林縣立體育館登場的企業排球聯賽21年例行賽，以25：18、25：14、18：25、25：21擊敗台北鯨華，回家比賽的主將許菀芸也沒有漏氣。

企業排球聯賽21年第4周賽事移師雲林縣立體育館，對台電主攻手許菀芸而言，這裡不只是戰場，更像是「家」。台電今日面對強敵台北鯨華，許菀芸在熟悉的土地上攻守俱佳，助球隊成功報復首週落敗的一箭之仇。

談起重返雲林比賽的感受，許菀芸感性地說：「雖然我不是雲林人，但這裡有回家的感覺，青春好像都是在這裡打球度過的。」

台電主攻手許菀芸回到熟悉的雲林縣立體育館比賽（企排提供）台電主攻手許菀芸回到熟悉的雲林縣立體育館比賽（企排提供）

本週賽事來到中台灣，雲林縣立體育館特殊的燈光配置，對選手判斷高球是一大考驗，台電賽前特別針對此點模擬適應。不過國中3年都在雲林度過的許菀芸來說，這裡的空氣充滿回憶。她回憶起建國國中時期的生活步調，「簡單、不繁雜，老師和教練給我們像家一樣的感覺，」這份安定的力量，似乎也轉化為她在場上穩定軍心的關鍵。

經歷了萊茵魯爾世大運、全運會5天連戰，再無縫接軌企排賽季，許菀芸坦言身體的疲勞感尚未完全恢復，「攻擊狀態還沒回到上季那樣得心應手。」因此，她現階段特別注重身心靈的調整，除了將充足睡眠視為首要任務，也透過逛街與拍照等休閒嗜好轉換心情，為自己重新充電。

今日擔任場上隊長的她，自評在防守與接發球環節建功，「攻擊還需要精進，但至少防守有把握住，為球隊創造防反機會。」這份成熟，來自於她角色的多變與歷練。

「其實她很辛苦，但她真的很棒！」高雄台電執行教練張秝芸對愛徒讚譽有加。從主攻手轉任自由球員，如今又扛回攻擊重任，張秝芸認為許菀芸不僅得分慾望強烈，更具備領袖特質，「教練跟隊員間難免有距離，菀芸就是那個重要的溝通橋樑。」

台電主攻手許菀芸回到熟悉的雲林縣立體育館比賽（企排提供）台電主攻手許菀芸回到熟悉的雲林縣立體育館比賽（企排提供）

台電主攻手許菀芸回到熟悉的雲林縣立體育館比賽（企排提供）台電主攻手許菀芸回到熟悉的雲林縣立體育館比賽（企排提供）

