TPBL》「很多東西不用再多說」國王惜敗雲豹 洪志善認為球員表現100分

〔記者盧養宣／綜合報導〕衛冕軍新北國王今浪費13分領先，以101：103不敵桃園雲豹，苦吞2連敗，排名也被夢想家超越，掉到聯盟第6名，代理總教練洪志善賽後表示，球員在執行上的表現已經100分，不會苛責子弟兵。

洪志善在賽後記者會上指出，今天球員表現已經很好了，隨後意有所指表示，「各項數據該贏的都贏了，輸的那一項跟數字比較多的那一項，我覺得很多東西都不用去講太多，也沒有辦法去苛責。」

國王今罰球17罰12中，雲豹則是38罰29中，此外，國王團隊命中率40.9%，雲豹則有46.7%，外線命中率國王以33.3%優於雲豹的21.1%，籃板上國王也以52個優於雲豹的46個，但禁區得分雲豹擁有60：46優勢，快攻得分雲豹也是11：8略勝一籌。

洪志善提到，林彥廷倒數13秒的失誤不能算在他身上，是自己身為教練沒有把戰術執行好，「這也是我該學的，不光是球員的問題，球員今天在執行度上已經執行得很好，該拚、該做的努力，球員已經做到100分，很多東西該講、不能講，這種東西我覺得都不用再多說，因為會進步就是會進步，不會進步、不會改變，永遠就是現況。」

