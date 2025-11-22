自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》「很多東西不用再多說」國王惜敗雲豹 洪志善認為球員表現100分

2025/11/22 20:45

洪志善。（TPBL提供）洪志善。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕衛冕軍新北國王今浪費13分領先，以101：103不敵桃園雲豹，苦吞2連敗，排名也被夢想家超越，掉到聯盟第6名，代理總教練洪志善賽後表示，球員在執行上的表現已經100分，不會苛責子弟兵。

洪志善在賽後記者會上指出，今天球員表現已經很好了，隨後意有所指表示，「各項數據該贏的都贏了，輸的那一項跟數字比較多的那一項，我覺得很多東西都不用去講太多，也沒有辦法去苛責。」

國王今罰球17罰12中，雲豹則是38罰29中，此外，國王團隊命中率40.9%，雲豹則有46.7%，外線命中率國王以33.3%優於雲豹的21.1%，籃板上國王也以52個優於雲豹的46個，但禁區得分雲豹擁有60：46優勢，快攻得分雲豹也是11：8略勝一籌。

洪志善提到，林彥廷倒數13秒的失誤不能算在他身上，是自己身為教練沒有把戰術執行好，「這也是我該學的，不光是球員的問題，球員今天在執行度上已經執行得很好，該拚、該做的努力，球員已經做到100分，很多東西該講、不能講，這種東西我覺得都不用再多說，因為會進步就是會進步，不會進步、不會改變，永遠就是現況。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中