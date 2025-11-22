棒球》徐生明少棒賽重回美濃 小朋友體驗拔蘿蔔與彩繪紙傘

徐生明少棒賽選手之夜，日本小朋友在表演結束後，拉起寫著「感謝徐生明教練，懷抱台日之情誼！」的白布條。（徐生明棒球發展協會提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕徐生明國際少棒錦賽今年重回高雄美濃開打，除了以球會友，「拔蘿蔔」與「彩繪紙傘」不僅能凸顯美濃當地特色，也是最吸引小朋友的活動。

韓國順天南山游擊手朴準頌連續2年來台參賽，今年在美濃第一次拔蘿蔔讓他覺得很新奇，更驚豔的是白玉蘿蔔小巧可愛，不像韓國蘿蔔又粗又長。南山球員這次來台前幾乎都染髮，朴準頌選擇酷炫粉紅色，他笑說：「看這樣會不會吸引更多人注意到我們的比賽。」

南山總教練孟鎮國連續3年帶隊參賽，今年8月還是韓國U12國家隊教練團之一，對台韓打9局長達4個半小時的馬拉松大戰仍印象深刻。孟鎮國表示，韓國蘿蔔主要拿來做泡菜，過去他曾帶小朋友體驗泡菜製作過程，但拔蘿蔔都是初體驗。

嘉義秀林國小位於盛產鳳梨的民雄鄉，有些小朋友家中務農，除了種鳳梨還有稻米，因為曾幫父母採收鳳梨，拔起蘿蔔駕輕就熟，教練卻忍不住吐槽：「他們吃便當比較積極，怎麼可能幫忙採收鳳梨？」

樂天桃猿韓籍啦啦隊員廉世彬、職排連莊小魔女高佳彬、職籃洋基工程李素敏今天特地南下美濃陪小朋友一起彩繪紙傘，並教小朋友跳應援舞。不只南山與首爾2支韓國球隊小朋友相當興奮，台灣小朋友一樣嗨翻天。

日本武藏府中第1次來台參賽，內外野工具人風早翼特別在紙傘上寫下「台灣I love」。他表示：「我一直很喜歡台灣，很高興第一次來，比賽很熱鬧，很有趣。」晚上選手之夜，日本小朋友表演結束後，全隊拉起準備好的白布條，寫著「感謝徐生明教練，懷抱台日之情誼！」

北市建安國小總教練陳九民是美術科班出身，過去擔任美術老師多年，後來小朋友想打棒球，中學打過社團球隊的他主動轉型體育老師，至今已帶隊17年，也帶過田徑隊，他表示，學校鼓勵多元發展，包括美術班與樂團學生，不少人也都加入棒球隊，塑造「左手拿球棒，右手拿畫筆」的多元學風。

徐生明少棒賽重回美濃，韓國球隊小朋友體驗蘿蔔。（徐生明棒球發展協會提供）

徐生明少棒賽重回美濃，韓籍啦啦隊員廉世彬、高佳彬、李素敏陪小朋友彩繪紙傘。（徐生明棒球發展協會提供）

