TPBL》雲豹6連勝後吞首敗是傷害也是好事 林信寬：一直贏下去不會知道問題

2025/11/22 20:56

林信寬。（TPBL提供）林信寬。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕TPBL龍頭桃園雲豹今克服13分落後，靠莊博元的關鍵抄截以103：101拿下勝利，也送國王2連敗，林信寬認為，週三不敵高雄海神吞下首敗，對球隊而言不是壞事，這場勝利要歸功團隊快速修正問題。

雲豹今大半時間都處於落後，比賽終了前11秒，靠著莊博元的關鍵抄截與克羅馬進2分，上演逆轉秀，賽後以7勝1敗續居聯盟龍頭，總教練羅德爾表示，這是一場非常艱難的比賽，「幾乎整場都在苦撐，但球員把所有能量都拿了出來，非常努力打球，而當我們拚盡全力時，就有好事會發生。」

克羅馬攻下全場最高的31分，另抓下9個籃板、送出6次助攻與4次抄截，他表示，「今天對我們雙方來說，的確是場困難的比賽，但最終我們有了一個有個美好的星期六晚上，我對團隊感到驕傲，更完全信任教練。」

林信寬此場攻下本土最佳12分，另有5籃板，他表示，球隊禮拜三不敵海神的確是很大傷害，「但這反而是件好事，一直贏下去不會知道問題在哪裡，經過那場我們調整很多，在場上我們更專注、拼命做每件事，這場勝利是大家一起修正後而拿下來的。」

對於末節關鍵的超前3分球，林信寬則笑說：「其實我這季沒進幾顆3分球，大家可能也忘記我會投籃了吧。」

雲豹主控高錦瑋狀況不理想，前3節僅拿5分，但第4節卻連續上籃攻下4分，也是球隊獲勝關鍵之一，他說：「大家一直有給我鼓勵，讓我在場上能繼續保持信心，我也不斷告訴要有侵略性一點，我們會繼續調整。」

