黑豹旗》「體育班不應該被汙名化」 青棒教頭沉痛發聲！

〔記者羅志朋／新北報導〕今年台北市東園少棒總教練賴敏男領軍勇奪威廉波特冠軍，日前他發聲，「體育班不應該被廢除，否則台灣棒球運動發展一定會受衝擊。」獲得許多基層棒球教練共鳴。

44歲的大溪高中棒球隊總教練鄭錦繁，在基層球隊深耕近20年，大溪青棒以體育班招生，現有36名球員和3名教練，他說，「賴教練講的，我非常認同，我覺得外界刻意攻擊體育班，說我們都不讀書，說真的，以前我們那個年代的體育班，訓練、打球時間確實很多，但時空背景不一樣了，如今我當教練，體認到不能再這樣子了，現在球隊選手上課時間比練球時間還多，怎麼會把我們體育班講成這個樣子？ 非常不應該。」

鄭錦繁強調要幫體育班發聲，「我覺得會讀書的小朋友就去讀書，會打球的小朋友就去打球，體育班讀書的時間比練球的時間還要多，現在已經沒有上半天課、練半天球的情形，體育班有點被汙名化、妖魔化，被貼上標籤，都說我們沒有在讀書，其實不是這樣子的喔！」

鄭錦繁以大溪青棒選手為例，他指出，球隊每個禮拜一到五，每天練球不能超過3小時，同時不晨操，學校很嚴格遵守這規定，體育班的優點是培養選手感情和默契，學校老師非常認真緊盯課業，球隊成立宗旨是給選手比較多出賽機會，但也要會讀書，考試只要3個科目沒有60分就不能報名比賽。

賴敏男在東園少棒帶兵超過30年，他喊話體育班有存在的必要性，鄭錦繁說，「少棒是我們的根，如果把根刨掉了，就沒有扎實的基礎，後面還有青少棒、青棒、大學、成棒、職棒，這是環環相扣的棒球鏈，如果沒有根基，後面的事情不敢想像。」

鄭錦繁認為，體育班、棒球社團和社區棒球隊各有優勢，換另外一個角度去想，大家可以從中選才，大家一起把餅做大，而不是偏向哪一邊，說誰比較好，這不公平。

大溪總教練鄭錦繁。（記者林正堃攝）

