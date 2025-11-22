自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 休閒運動 自由車

自由車》杜志濠全國公路錦標賽甩開病魔 個人計時賽5度封王

2025/11/22 21:40

杜志濠。（圓創運動行銷提供）杜志濠。（圓創運動行銷提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕去年因病毒感染無法參賽的「濠小子」杜志濠，如今在全國自由車公路錦標賽暨菁英排名賽甩開陰霾，男子個人計時賽飆出台東賽道最快的52分54秒61，第5度封王足令他信心大振，期許再接再厲爭取佳績。

杜志濠112年全錦賽完成個人計時賽4連霸，去年因感染EB病毒缺席，今年捲土重來，不但榮膺首位飆進53分鐘關卡的車手，而且領先第2名的何彥誼達2分32秒19。「去年此時還躺在床上，身體不舒服，心態更焦慮不安，只能在家裡附近散步，不能有更激烈活動。」杜志濠透露，還好自己堅定信念撐過低潮，復出後想盡辦法變更好，甚至挑戰突破極限，「其實許多標準跟天花板是自己訂的，今天能從混亂風勢中，在賽道上找到很好的節奏，騎得比全運會更用力一點，我對結果非常滿意。」

杜志濠重獲個人計時第1，也取得明年亞錦賽資格，屆時必須躋身前4名，才能如願搶得名古屋亞運門票，即使挑戰重重，他已迫不及待出擊，期許一吐上屆杭州亞運個人計時賽屈居第5的悶氣，「上次的成績我非常不滿意，希望可以再次代表台灣征戰亞運，首先把握這個冬天調整更上層樓，明年亞錦賽通過第一階段考驗。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中