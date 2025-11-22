自由車》杜志濠全國公路錦標賽甩開病魔 個人計時賽5度封王

杜志濠。（圓創運動行銷提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕去年因病毒感染無法參賽的「濠小子」杜志濠，如今在全國自由車公路錦標賽暨菁英排名賽甩開陰霾，男子個人計時賽飆出台東賽道最快的52分54秒61，第5度封王足令他信心大振，期許再接再厲爭取佳績。

杜志濠112年全錦賽完成個人計時賽4連霸，去年因感染EB病毒缺席，今年捲土重來，不但榮膺首位飆進53分鐘關卡的車手，而且領先第2名的何彥誼達2分32秒19。「去年此時還躺在床上，身體不舒服，心態更焦慮不安，只能在家裡附近散步，不能有更激烈活動。」杜志濠透露，還好自己堅定信念撐過低潮，復出後想盡辦法變更好，甚至挑戰突破極限，「其實許多標準跟天花板是自己訂的，今天能從混亂風勢中，在賽道上找到很好的節奏，騎得比全運會更用力一點，我對結果非常滿意。」

杜志濠重獲個人計時第1，也取得明年亞錦賽資格，屆時必須躋身前4名，才能如願搶得名古屋亞運門票，即使挑戰重重，他已迫不及待出擊，期許一吐上屆杭州亞運個人計時賽屈居第5的悶氣，「上次的成績我非常不滿意，希望可以再次代表台灣征戰亞運，首先把握這個冬天調整更上層樓，明年亞錦賽通過第一階段考驗。」

