冬盟》曾昱磬追平轟帶動單局3分攻勢 台灣海洋逆轉台灣山林

台灣海洋曾昱磬8局下轟出中職球隊在本屆冬盟第1發全壘打。（中職提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕亞洲冬季棒球聯盟2支中職球隊今天第2次交手，台灣海洋在曾昱磬轟出追平陽春彈的帶動下，於8局下灌進3分逆轉戰局，以5：3擊敗台灣山林拿下對戰2連勝，貢獻2分重要打點的林莛淯獲選單場MVP，進場觀眾5222人創下冬盟單場最多紀錄。

台灣海洋16日首次與台灣山林交手，陳宇宏先發5局無失分、高聖恩4打數3安打2打點，在2位台鋼雄鷹球員的出色表現帶領下，台灣海洋以15：1大勝，今天兩隊二度交手，打完4局戰成2：2平手，台灣山林5局上重啟攻勢， 靠張士綸、許賀捷相繼安打以3：2拿回領先。

台灣海洋在第5至7局只靠鄭昭誠選到保送上過壘包，8局下台灣山林換投林華偉，2出局後先被曾昱磬轟出中職兩隊在本屆第1發全壘打，又被顏郁軒敲安後由盧冠宇接替投球，但王念好、林莛淯、高聖恩連續擊出安打，台灣海洋再下兩城以5：3超前，9局上由韋宏亮順利關門。

台灣海洋高聖恩8局下擊出帶打點的二壘安打。（中職提供）

台灣海洋林莛淯。（中職提供）

