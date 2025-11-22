棒球》徐生明少棒賽棒球教室 台鋼雄鷹教練黃甘霖主持棒球教室

徐生明少棒賽，台鋼雄鷹一軍外野守備兼跑壘教練黃甘霖主持棒球教室。（徐生明棒球發展協會提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕徐生明國際少棒錦標賽重回美濃舉行，高雄在地中職球隊台鋼雄鷹提供支援，由一軍外野守備兼跑壘教練黃甘霖率領球員顏清浤、陳世嘉、陳正毅主持棒球教室，黃甘霖鼓勵小朋友們，雖然將來不一定會打職棒，希望未來做任何事都不會輕易放棄。

徐生明少棒賽邁入第13年，黃甘霖卻是第一次參與，他記得上次來到美濃已是1995年亞洲盃集訓期間，台灣隊總教練徐生明帶全隊到故鄉美濃吃飯，這次師母謝榮瑤透過友人詢問他是否願意指導小朋友，他二話不說立即答應，還帶來3位球員協助棒球教室。

黃甘霖在球員時期曾經締造盜壘王5連霸，生涯295次盜壘成功仍是中職史上最多，主持棒球教室當然要傳授他的強項盜壘技巧，提醒小朋友離壘時不要雙腳同時「僵屍跳」，不僅盜壘時機不好掌握，投手牽制回壘也會變慢，「如果跑壘觀念不好，上壘後可能要3支安打才能得分。」

黃甘霖出身嘉義偏鄉，至今仍謹記母親「有能力一定要回饋偏鄉學校」的教誨，這些年在球團支持下，每年都參與回饋列車，外島的馬祖、金門、澎湖與小琉球都去過，12月初還要再去南投千秋國小，他在2年前去過的澎湖石泉國小本屆也有參賽，小朋友們看到他立即說：「教練謝謝你的麥當勞。」

徐生明少棒賽，台鋼雄鷹陳世嘉指導小朋友蹲捕技巧。（徐生明棒球發展協會提供）

徐生明少棒賽，台鋼雄鷹陳正毅指導小朋友投球動作。（徐生明棒球發展協會提供）

徐生明少棒賽，台鋼雄鷹顏清浤（左）協助指導小朋友跑壘動作。（徐生明棒球發展協會提供）

