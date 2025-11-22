WTT挑戰賽》激戰7局打敗哥哥 法國眼鏡弟今年第2冠驚險到手

法國F.勒布朗在男單決賽力退哥哥，拿下今年第二冠。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名第7的法國「眼鏡弟」F.勒布朗，今晚在2025年WTT馬斯開特球星挑戰賽男單決賽，第5局在10:7聽牌下雖然連續錯失4個冠軍點，被哥哥A.勒布朗逼進決勝局，最終仍以4:3驚險贏得「勒布朗內戰」，也是他繼突尼斯挑戰賽之後，今年第2座WTT男單冠軍。

年紀相差3歲的勒布朗兄弟每回對決總是充滿戲劇性，今年3月的法國錦標賽男單決賽，A.勒布朗在局數3:2領先下連丟2局被弟弟F.勒布朗逆轉痛失冠軍後，一氣之下竟怒捶球桌造成持拍的右手受傷，隨後也退出4月的仁川冠軍賽及澳門世界盃。

睽違8個月，勒布朗兄弟今年第二度會師決賽，名列頭號種子的F.勒布朗，前3局打得虎虎生風，以11:8、11:8、11:4連拿3局。哥哥則在第4局展開反擊，11:5扳回一城。

關鍵第5局，F.勒布朗在6:7落後下連拿4分，以10:7搶先聽牌，但哥哥並未就此束手就擒，連續化解4個賽末點後，以15:13逃過一劫。第6局，F.勒布朗在開局7:3領先下再度遭遇亂流，一口氣連丟6分，並陷入9:10的險境，雖然奮力救回1個局點，最終仍以10:12讓出。決勝局，F.勒布朗很快的調整情緒，加上幸運球相助，5:2開局後一路保持領先，最終11:6獲勝，沒讓煮熟的鴨子飛了。

女單決賽，世界排名23的日本女將木原美悠以4:1力退南韓女將朱芊曦，也是她繼2022年杜哈球星挑戰賽之後，睽違3年度奪得女單冠軍。

