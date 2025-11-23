網球》西班牙暌違6年台維斯盃爭冠 決戰二連霸義大利

西班牙。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕雖然當今世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）因傷缺陣，兵多將廣的西班牙照樣險勝德國隊，暌違6年重返台維斯盃決戰，即將對決二連霸的義大利衛冕軍。

歷史悠久的台維斯盃，為國家對抗的男網團體賽，傳統強權西班牙4強遭遇德國，34歲布斯塔（Pablo Carreno Busta）先以6：4、7：6（8：6）力退老將斯特魯夫（Jan-Lennard Struff），率先搶下首點。不過ATP世界男單排名第3的茲維列夫（Alexander Zverev）強轟13記愛司，挾7：6（7：2）、 7：6（7：5）強壓穆納爾（Jaume Munar），為德國扳回一城。

決勝雙打，格拉諾勒斯（Marcel Granollers）／馬丁尼茲（Pedro Martinez）歷經3盤激戰，終以6：2、3：6、6：3擊敗克拉維茲（Kevin Krawietz）／普茲（Tim Puetz），力助西國自2019年封王以來，再次闖入決戰，對手則為連3年問鼎金盃的強敵義大利。

雖然義國也少了辛納（Jannik Sinner）、穆塞蒂（Lorenzo Musetti）兩大王牌主力，但貝雷蒂尼（Matteo Berrettini）、科博利（Flavio Cobolli）近況甚佳，加上在波隆那舉行的主場優勢，足以帶給6屆冠軍的西班牙沉重壓力。

