經典賽》如虎添翼！紅襪強力後援加入美國 王牌左投克羅切也有望參戰

〔體育中心／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽將在明年3月登場，去年在冠軍賽不敵日本「銀恨」的王者美國誓言捲土重來。根據《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengale）報導，紅襪後援右投惠特洛克（Garrett Whitlock）正式宣布將加入美國隊。

29歲的惠特洛克是紅襪的布局投手，本季出賽62場投72局，僅被敲出54支安打，狂飆91次三振，防禦率2.25，投手獨立防禦率（FIP）2.18，每局被上壘率1.08，ERA+高達183，fWAR值2.2為全大聯盟所有後援投手中第3高。

另外，根據波士頓媒體《MassLive.com》記者寇提羅（Chris Cotillo）報導，紅襪陣中包含「故事哥」史托瑞（Trevor Story）、潛力新星安東尼（Roman Anthony）與王牌左投克羅切（Garrett Crochet）預計也都會被美國徵詢參賽意願，而今年美聯塞揚票選第2、入選年度陣容第1隊的克羅切，先前已經表達過願意位為美國征戰WBC。

本屆美國隊將由洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）領銜，目前確定參賽的還有海盜塞揚王牌史基斯（Paul Skenes）、水手重砲鐵捕羅里（Cal Raleigh）、皇家明星游擊手小惠特（Bobby Witt Jr.）、響尾蛇台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll），以及小熊明星外野手阿姆斯壯（Peter Crow-Armstrong）。

