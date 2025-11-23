自由電子報
體育 籃球 NBA

NBA》36歲「老鬍子」哈登狂飆55分追平Kobe！還寫史上第一人偉業

2025/11/23 07:57

哈登。（美聯社）哈登。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕36歲「老鬍子」哈登（James Harden）今天再度發威，繼先前對獨行俠砍下41分大三元後，今天面對黃蜂狂轟55分改寫本季新高，率隊131：116獲勝中止3連敗，更寫下隊史新猷。

本季「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）的「痛痛人」體質持續發作，截至目前只出賽6場；畢爾（Bradley Beal）更是表現奇差無比且只打6場就整季報銷，快艇全靠哈登一人苦撐。

今天哈登再度獨挑大樑，光是首節一人就獨拿27分，上陣35分鐘26投17中、三分16投10中追平生涯最高，狂轟本季新高55分外帶7助攻3籃板1抄截。哈登不僅打破快艇隊史單場得分紀錄，累積50分場次來到25場，更追平湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant），成為歷史第3。

此外，根據快艇隨隊記者阿札利（Tomer Azarly）指出，哈登成為史上第一位在2支不同球隊保有隊史單場得分紀錄的球員。除了今天創下快艇隊史單場得分最高55分之外，哈登也保有火箭隊史單場最高的61分。

快艇在哈登千辛萬苦之下，總算拿下近11場比賽以來的第2勝。此役祖巴克（Ivica Zubac）貢獻18分9籃板6助攻，桑德斯（Kobe Sanders）與羅培茲（Brook Lopez）各拿11分；黃蜂吞下5連敗、近13戰僅2勝，首輪新秀庫尼普爾（Kon Knueppel）攻下全隊最高26分，米勒（Brandon Miller）18分、布里吉斯（Miles Bridges）19分，小波爾（LaMelo Ball）18分。

