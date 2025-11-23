MLB》爆料山本由伸都沒在重訓仍強到誇張！道奇神獸克蕭談獨特之處

克蕭（中）與山本由伸（右）。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本王牌山本由伸今年在世界大賽G7「中0日」熱血登板繳出好投，完全打開自己的知名度。剛退休的道奇塞揚神獸克蕭（Clayton Kershaw）近期在節目中，更爆料山本平時都沒在做重量訓練，卻依然能繳出亮眼表現。

克蕭近日在美國知名演員洛爾（Rob Lowe）的Youtube節目《Literally! with Rob Lowe》中透露，山本在重訓室裡卻幾乎從來不做重訓，「也許我們該多學學日本的投球風格，他真的沒在重訓，但他還是非常努力在訓練，他的核心力量超強，能讓他在各種柔軟度訓練中做出很瘋狂的動作。」

「他的身體控制能力真的很強，幾乎就像體操選手一樣。」克蕭直言，「你知道體操選手有多強壯吧！他們可以四處跳、做引體向上、倒立之類的各種動作，山本也都做得到，我認為這就是他如此厲害的關鍵。」

克蕭也談到山本獨特的投球姿勢，「我不是藝術家，我不喜歡也對藝術一無所知，但看他投球，真的太美了。他的投球姿勢豪不費力，每次出手動作也都一模一樣，這種穩定性真的很特別。」

對於山本在世界大賽的傳說級登板，克蕭表示：「那種是真的前所未聞，我們這些投手根本無法想像有人可以這樣，我真的替山本感到開心，他是聯盟最棒的投手之一，而且他跟道奇的合約還有10年，道奇真的得到了一個非常了不起的投手。」

