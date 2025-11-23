自由電子報
體育 競技運動 羽球

羽球》痛失年終賽門票！「左手重砲」林俊易連戰2日本強敵後吐心聲

2025/11/23 09:44

林俊易。（資料照）林俊易。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕世界排名12的「左手重砲」林俊易昨在超級500系列澳洲羽球公開賽，以18：21、15：21不敵世界排名26的日本好手田中湧士，無緣挺進男單決賽與年終總決賽。賽後林俊易也坦言，自己真的很累了。

林俊易8強以21：17、21：10收拾日本黑馬小川翔悟，連2年挺進4強，無奈最終仍敗給田中湧士無緣晉級決賽，年終賽參賽積分也確定無法超越奈良岡功大，小林再度被拒於年終賽門外，只能在明年賽季捲土重來。

根據《BWF》官網報導，林俊易昨天賽後受訪直言：「我現在就是覺得非常累，今天我出現太多失誤，回合數也被拉得太多、太長。連續兩場比賽我都是面對到日本選手，結果都遇到相同的狀況，而我自己的動作也有點慢了。」林俊易凌晨也在Instagram限時動態表示：「謝謝所有在背後支持我的人，今年感覺真棒！」

田中湧士拿下澳洲公開賽男單決賽門票，賽後他表示：「我永遠都維持著一樣的準備方式，不過比較幸運的是，上一站的比賽在熊本，那裡其實剛好就是我的家鄉，我剛好能和家人住在一起，讓自己重新放鬆一下，我想這或許也對我帶來幫助。」

