體育 棒球 MLB

MLB》當年1球未投領101億！道奇隊友見山本由伸一幕就明白他值得

2025/11/23 10:59

赫南德茲與山本由伸。（資料照）赫南德茲與山本由伸。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕27歲的山本由伸才旅美第2年卻已經累積無數成就，然而在2024年球季前，當初道奇在山本1球未投之下，就奉上12年3.25億美元（約新台幣101億）的投手史上最大約，遭到外界質疑與批評。如今回過頭來看，道奇工具人赫南德茲（Kiké Hernández）認為，山本完全值得這份合約。

赫南德茲近日在資深後援投手奧塔維諾（Adam Ottavino）的Podcast節目《Baseball & Coffee》中提到，當時山本在日本職棒已經累積響亮名氣，「但我們其實不知道他的實力到底多強，結果他還沒在大聯盟投過1球前，就拿到3.25億美元合約，因此受到很多批評。但大家都忘了他到底有多年輕，現在棒壇24、25歲真的很年輕，是未完全體的年紀。」

如今山本成為道奇王牌投手，赫南德茲認為這絕非理所當然，他透露山本在第一年就能克服語言與文化障礙，完全融入道奇休息室的氛圍，「那傢伙從第一天開始，就不在意別人怎麼想，就是堅持做好自己的事，他的穩定、投入程度與專注度，都強得有些瘋狂。不管旁邊音樂放多大聲，或是我怎麼鬧他，他完全不受影響。」

赫南德茲也曾懷疑，一個身材嬌小又不做重訓的投手，真的沒問題嗎？「但一旦看到他傳接球，我就放心了。他完全發展出屬於自己的投球型態，他每投一球都會花時間思考，一旦覺得不隊就馬上調整，重新來過。」赫南德茲直呼山本是「真正的贏家」，「他知道怎麼贏球，他完全值得那張大約的每一分一毛。」

