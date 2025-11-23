路跑》温貞菱首度擔任NB配速員稱人品爆發 分享跑步帶來的幸福感

温貞菱擔任配速員（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕New Balance 10公里路跑賽今天在大佳河濱公園盛大展開，藝人温貞菱今天還首度擔任配速員，她笑說：「我覺得我自己是人品大爆棚，天氣超級好！」

温貞菱本來就是有跑步習慣的藝人，且有多次參賽經驗，但這次她不是擔任跑者，而是生涯首次擔任配速員，以每公里5分50秒的配速帶領跑者完賽，她說：「今天感覺比較像實習配速員，配速要注意很多事情，像是要注意路況或是提醒大家跑到哪，或是哪裡有相機，也要不停注意速度，像我在終點前只剩20秒，很怕會超過，所以最後跑很快。」

談起第一次的配速員經驗，温貞菱說：「我其實有點緊張，因為前兩天都在拍攝 ，很怕今天沒辦法完成，所以前幾公里算是冷靜，後面開始跟著跑者說加油，天氣真的很好，大家都很開心，有一種被大隊人群擁著的感覺，很興奮。」

NB路跑也邀請多位藝人及KOL擔任配速員，像是Howhow、蔡哥、阿滴、金針菇、Hook、Ian，而對於現在不少人加入跑步行列，温貞菱認為，大家剛開始的時候可以一起跑，揪彼此跑完成一個短期的目標，她笑說：「每一次去跑，跑的當下會感受到你跟身體的連結，跑完後也會覺得實在太幸福，人生有太多很幸福的事，很多時候你會發現，本來很美的事在跑完後更美了。」

NB 10公里路跑賽在大佳河濱公園登場（記者吳孟儒攝）

