自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》約基奇44分準大三元沒用！37歲魏少決勝節爆發率國王止8連敗

2025/11/23 13:35

魏斯布魯克。（美聯社）魏斯布魯克。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕背靠背出賽的金塊在主場迎戰國王，也是今昔MVP「大三元製造機」、前隊友約基奇（Nikola Jokic）與魏斯布魯克（Russell Westbrook）本季第3度正面對決。最終國王靠著37歲魏少決勝節大爆發，率國王128：123擊敗金塊，中止8連敗低潮。

魏斯布魯克開賽送出多達6次助攻，投籃方面也4投3中攻下6分，而他生涯進球數也來到9509顆，正式超越「大O」羅伯森（Oscar Robertson），位居史上第20名。不過金塊單節三分球12投7中，首節打完35：30領先。

不過進入次節後，魏斯布魯克手感冷卻，多次在外圍空檔出手無法把握；反觀約基奇默默累積數據，前3節打完已經拿下24分12籃板6助攻。然而金塊自身失誤過多，加上國王施洛德（Dennis Schroder）第三節狂砍12分，讓金塊只剩92：91領先。

決勝節魏斯布魯克甦醒，買犯、助攻、切入與三分球樣樣來，幫助國王以103：98逆轉，但約基奇很快回敬三分球，兩人在最後關鍵時刻互轟，最後36.1秒之際，魏斯布魯克關鍵後仰跳投命中，但約基奇馬上再投進三分球追成3分差，國王最後一波進攻交給德羅森（DeMar DeRozan）中距離命中還要到犯規完成三分打，奠定勝基。

國王在客場斬斷金塊2連勝，也終於中止8連敗。魏斯布魯克對上前東家金塊，決勝節狂轟15分，全場16投9中包含2顆三分球，攻下21分11助攻6籃板的準大三元，外帶1抄截1火鍋，施洛德21分7助攻，K.穆雷（Keegan Murray）19分5籃板，德羅森17分7籃板5助攻。

金塊在少了布朗（Christian Braun）與戈登（Aaron Gordon）兩大主力之下，「小丑」約基奇攻下全場最高44分，另有13籃板7助攻，同樣上演準大三元。J.穆雷（Jamal Murray）23分9助攻，強森（Cameron Johnson）20分5籃板4助攻，華森（Peyton Watson）15分7籃板。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中