NBA》約基奇44分準大三元沒用！37歲魏少決勝節爆發率國王止8連敗

〔體育中心／綜合報導〕背靠背出賽的金塊在主場迎戰國王，也是今昔MVP「大三元製造機」、前隊友約基奇（Nikola Jokic）與魏斯布魯克（Russell Westbrook）本季第3度正面對決。最終國王靠著37歲魏少決勝節大爆發，率國王128：123擊敗金塊，中止8連敗低潮。

魏斯布魯克開賽送出多達6次助攻，投籃方面也4投3中攻下6分，而他生涯進球數也來到9509顆，正式超越「大O」羅伯森（Oscar Robertson），位居史上第20名。不過金塊單節三分球12投7中，首節打完35：30領先。

不過進入次節後，魏斯布魯克手感冷卻，多次在外圍空檔出手無法把握；反觀約基奇默默累積數據，前3節打完已經拿下24分12籃板6助攻。然而金塊自身失誤過多，加上國王施洛德（Dennis Schroder）第三節狂砍12分，讓金塊只剩92：91領先。

決勝節魏斯布魯克甦醒，買犯、助攻、切入與三分球樣樣來，幫助國王以103：98逆轉，但約基奇很快回敬三分球，兩人在最後關鍵時刻互轟，最後36.1秒之際，魏斯布魯克關鍵後仰跳投命中，但約基奇馬上再投進三分球追成3分差，國王最後一波進攻交給德羅森（DeMar DeRozan）中距離命中還要到犯規完成三分打，奠定勝基。

國王在客場斬斷金塊2連勝，也終於中止8連敗。魏斯布魯克對上前東家金塊，決勝節狂轟15分，全場16投9中包含2顆三分球，攻下21分11助攻6籃板的準大三元，外帶1抄截1火鍋，施洛德21分7助攻，K.穆雷（Keegan Murray）19分5籃板，德羅森17分7籃板5助攻。

金塊在少了布朗（Christian Braun）與戈登（Aaron Gordon）兩大主力之下，「小丑」約基奇攻下全場最高44分，另有13籃板7助攻，同樣上演準大三元。J.穆雷（Jamal Murray）23分9助攻，強森（Cameron Johnson）20分5籃板4助攻，華森（Peyton Watson）15分7籃板。

