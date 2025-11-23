自由電子報
中職》與王貞治共進晚餐 徐若熙挑戰美、日職意向未定

2025/11/23 14:41

徐若熙。（記者陳志曲攝）徐若熙。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕味全龍今天在台北大巨蛋舉行球迷感謝祭，啦啦隊含李多慧在內的韓援三本柱將全員出席，由於徐若熙旅外進入倒數計時階段，今天可能是他旅外前的最後公開活動。

日前徐若熙受邀到日職軟銀訓練基地參訪，軟銀也是計畫網羅「龍之子」最積極的美、日職球隊之一，徐若熙說，「之前去日本4天，順便跟老婆出去走走，有跟王貞治先生（軟銀鷹球團會長）吃晚餐，去到那邊大家都對台灣人滿親切的，是很友善的環境，不只是在福岡，也有去北海道走走。」

徐若熙表示，挑戰旅外都有在計畫中，一直以來都有這個想法，只是今年剛好拿到資格，提提看有沒有機會，只是到目前為止都沒有確定的答案，一直在跟經紀公司、球團討論，怎麼做會比較好，不管去哪裡都很期待。

美職道奇對徐若熙也非常有興趣，道奇還計畫邀請他參訪球場和訓練基地，徐若熙說，當然也會想去看看，只是現在都還沒有做最終的決定，要看自己的規劃，現在還沒辦法跟大家報告，比較不好意思。

日職是否為第一志願，徐若熙說，「也不一定，搞不好我老婆想去美國，因為她沒去過，小朋友年紀還小，還是要考量，到底是要怎麼做決定，或許哪裡也不會去，如果旅外希望家人跟著一起去，這已經不是單純我個人的問題，還使老婆和小孩。」

