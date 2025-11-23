MLB》揭露投手大谷復出過程 羅伯斯：若在經典賽投球會很吃驚

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）近日受邀登上日本電視台節目《Going! Sports & News》，回顧了本季大谷重拾二刀流的過程，也坦言若是在經典賽看到大谷投球，他會感到很吃驚。

大谷翔平自2023年9月動手肘手術，經歷1年多的復健後，他在6月16日重返大聯盟賽場，睽違663天首度登板，以短局數的方式做「另類復健」，逐步把局數、用球數拉高。

羅伯斯表示，大谷當時剛從手術後回來時，教練團完全不知道會是什麼情況，他能投得那麼好，真的令人佩服，整整一年把身手逐漸調整回來，一般投手復出，通常會在小聯盟進行復健賽，但球隊可能無法把大谷從打線中拿掉，所以必須找出讓他能同時進行復健與上場打擊的方式。

羅伯斯透露，原本「投手大谷」的復出要在球季後半段，但他認為比起賽前牛棚練投，在正式比賽中登板反而對身體負荷較小。羅伯斯說道：「訓練團隊、醫療團隊以及翔平本人都付出了巨大的努力，根據他們的意見，我一開始只讓他投1局，之後再增加到3局、4局，循序漸進。」

大谷翔平在國聯冠軍賽G4單場三響砲外加6局10K好投，一戰封神奪下系列賽MVP，羅伯斯盛讚這是史上最偉大的比賽之一，史上獨一無二的存在。

談到道奇「日本三本柱」大谷翔平、山本由伸和佐佐木朗希，是否會參加明年3月的經典賽，羅伯斯對此表示，如果大谷在經典賽投球，個人會感到很驚訝，當然最後決定權還是在球員本人身上。

