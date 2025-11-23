NBA》坎寧安率活塞復仇公鹿 東霸天12連勝挑戰隊史紀錄

坎寧安。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕活塞一哥坎寧安（Cade Cunningham）拚出29分、10助攻、8籃板的全能數據，帶動團隊63%投籃命中率，客場以129：116強壓少了「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）的公鹿，東霸天活塞狂飆12連勝，再拿1勝就追平隊史紀錄。

面對過往交手已吞13連敗的公鹿，活塞眾將復仇心切，總教練畢可史塔夫（J.B. Bickerstaff）透露，賽前當家後衛坎寧安特地向全隊精神喊話，臨場也帶頭攻堅激勵軍心，第2節起掌控節奏並壓制公鹿火力，終讓手感發燙的活塞延續連勝氣勢，自2022年1月3日以來再度擊敗老冤家。此役除了坎寧安表現出色，長人隊友杜蘭（Jalen Duren）包辦19分、6籃板、5助攻；射手羅賓森（Duncan Robinson）三分彈6投5中貢獻15分。

活塞目前戰績14勝2負在東部獨走，領先第2名的暴龍3場勝差，再贏1場追平隊史最長13連勝，接下來踢館東部倒數第2的溜馬。過去活塞在1989-90年及2003-04年賽季分別達成13連勝，最後都勇奪總冠軍，這已成為全隊努力爭取的目標。 反觀「字母哥」因傷休兵第2場，公鹿戰力持續低迷，4連敗後勝率已經跌破5成關卡。

