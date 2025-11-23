自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》沒有奇蹟只有累積 戰神前鋒張兆辰破繭而出力拚進步獎

2025/11/23 15:35

張兆辰。（TPBL提供）張兆辰。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕台北台新戰神前鋒張兆辰邁入職業生涯第三年，熬過新人蹲板凳的時期，本季至今表現不俗，也希望能力拚年度進步獎。

張兆辰在2023年選秀首輪獲得當時甫成軍的戰神青睞，上季在TPBL僅出賽12場，場均上場時間4分38秒，平均僅拿下0.8分、0.8籃板，他坦言，機會不多時難免會洩氣，「有時候練球狀況還不錯，但沒有機會上場，就會懷疑自己，不過隊上的學長都會鼓勵我，無論上場時間多寡，就是繼續努力訓練，要肯花時間，養成習慣。」

戰神休賽季延攬技術教練瓊斯幫助球員成長，張兆辰也在今年夏天花了不少時間向瓊斯請益，提升基本功，加強投籃與終結等技巧，「暑假的友誼賽一開始的命中率也不高，但呆哥（總教練許皓程）給我很多空間發揮，投不進就再練。」

張兆辰在今天面對夢想家賽前累積出賽6場，場均時間20分27秒，場均貢獻7.2分、2.2籃板，外線命中率55%，他表示，戰神主帥許皓程最常提醒球員「沒有奇蹟，只有累積」，「呆哥也跟我說，開季會有這樣的表現都是自己的累積，不要覺得很容易就做到。」

另外，張兆辰與去年加盟的狀元雷蒙恩都是2000年9月出生，生日只差22天，在同齡下建立起好交情，張兆辰雖打趣表示，「他一直纏著我，假日會一直問我要不要出去」，但也坦言雷蒙恩也是督促自己進步的原因，「他來之後幫我很多，他對訓練很積極、熱情，有時候練得很累想休息，他會邀我繼續訓練，我們滿合得來的，他會分享他在美國的生活，也會問我一些日常的中文單詞。」

前兩年的累積與好友的互相激勵，張兆辰在職業生涯第三年逐漸打出身手，他希望本季能角逐年度進步獎，「拚拚看有沒有機會，但球隊勝利還是最重要的。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中