TPBL》沒有奇蹟只有累積 戰神前鋒張兆辰破繭而出力拚進步獎

〔記者盧養宣／台中報導〕台北台新戰神前鋒張兆辰邁入職業生涯第三年，熬過新人蹲板凳的時期，本季至今表現不俗，也希望能力拚年度進步獎。

張兆辰在2023年選秀首輪獲得當時甫成軍的戰神青睞，上季在TPBL僅出賽12場，場均上場時間4分38秒，平均僅拿下0.8分、0.8籃板，他坦言，機會不多時難免會洩氣，「有時候練球狀況還不錯，但沒有機會上場，就會懷疑自己，不過隊上的學長都會鼓勵我，無論上場時間多寡，就是繼續努力訓練，要肯花時間，養成習慣。」

戰神休賽季延攬技術教練瓊斯幫助球員成長，張兆辰也在今年夏天花了不少時間向瓊斯請益，提升基本功，加強投籃與終結等技巧，「暑假的友誼賽一開始的命中率也不高，但呆哥（總教練許皓程）給我很多空間發揮，投不進就再練。」

張兆辰在今天面對夢想家賽前累積出賽6場，場均時間20分27秒，場均貢獻7.2分、2.2籃板，外線命中率55%，他表示，戰神主帥許皓程最常提醒球員「沒有奇蹟，只有累積」，「呆哥也跟我說，開季會有這樣的表現都是自己的累積，不要覺得很容易就做到。」

另外，張兆辰與去年加盟的狀元雷蒙恩都是2000年9月出生，生日只差22天，在同齡下建立起好交情，張兆辰雖打趣表示，「他一直纏著我，假日會一直問我要不要出去」，但也坦言雷蒙恩也是督促自己進步的原因，「他來之後幫我很多，他對訓練很積極、熱情，有時候練得很累想休息，他會邀我繼續訓練，我們滿合得來的，他會分享他在美國的生活，也會問我一些日常的中文單詞。」

前兩年的累積與好友的互相激勵，張兆辰在職業生涯第三年逐漸打出身手，他希望本季能角逐年度進步獎，「拚拚看有沒有機會，但球隊勝利還是最重要的。」

