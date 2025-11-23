自由電子報
中職》今年FA市場「按兵不動」 味全龍有深層考量

2025/11/23 15:51

味全龍啦啦隊小龍女化身公主帶來演出。（記者陳志曲攝）味全龍啦啦隊小龍女化身公主帶來演出。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕味全龍今天在台北大巨蛋舉行球迷感謝祭，由於本土王牌徐若熙很可能旅外發展，對於新球季洋將戰力布局，龍隊領隊丁仲緯說，「鋼龍和伍鐸是首要留下來的投手，至於新洋投有鎖定幾個人選，陸續洽談當中，由於徐若熙有可能出走，我們比較需要投手戰力。」言下之意，明年球季龍隊找洋砲助陣的機會不高。

日前台鋼雄鷹球團公布不續約選手名單，包含投手張喜凱、曾品洋、楊達翔、外野手孫易伸、巴奇達魯． 妮卡兒，丁仲緯說，表定本週要提交60人名單外的選手，近期陸續都有在討論，基本上有一定的名單出來了，但還是會在近日才定案，會看各隊丟出來的名單，再做整體評估。

去年龍隊網羅兩大FA自由球員陳子豪和朱育賢，今年顯得靜悄悄，丁仲緯說，「補強戰力要看隊形做思考，今年FA球員都滿好的，只是隊形上不是我們所急迫需要的戰力，相較去年來說，整體需求不會那麼大。」

徐若熙可望旅外發展，只是美、日職意向未定，丁仲緯說，「美、日同步洽談，我們目標希望在12月中做最後確認，如果更早決定，會盡早公布。」

