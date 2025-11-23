NBA》根本沒打還嗆聲！ K湯開噴莫蘭特：很少承擔責任又愛亂講話

莫蘭特。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠在今日以96：102不敵灰熊，比賽時曾發生火爆場面，比賽結束後灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）還當面對「K湯」湯普森（Klay Thompson）嗆聲，賽後湯普森也不客氣地回應，怒噴莫蘭特講話沒什麼深度。

本場比賽灰熊前鋒亞爾達瑪（Santi Aldama）曾把狀元郎佛拉格（Cooper Flagg）疑似故意放倒，湯普森便直接上前力挺小老弟，賽後，今天沒有上場的莫蘭特也用手指戳向湯普森的臉並跟著放話，湯普森也將莫蘭特推開，兩邊後續被工作人員拉開。

亞爾達瑪疑似故意把佛拉格絆倒，湯普森因此上前理論。（美聯社）

賽後被問到莫蘭特向他說些什麼，湯普森先嗆道：「Ja這個人很有趣，他總是有很多話要說，特別是對於一個很少承擔責任的人來說。」、「沒什麼有深度的話。就是一些胡說八道，他總是這樣子愛亂說話，坐在板凳上講這些狗屁倒灶的事情挺好笑的。這某種程度來說就像是他生涯至今的縮影。」

湯普森透露對莫蘭特這名球員的可惜之情：「我們都想看他在場上繳出最好的表現，但他卻讓其他的東西影響他。NBA需要這樣的球員，我們需要最好的球員上場。當你成為一名球星，隨之而來的是更大的責任。我很討厭看到一個人的天賦被這樣浪費。」

