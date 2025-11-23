自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》根本沒打還嗆聲！ K湯開噴莫蘭特：很少承擔責任又愛亂講話

2025/11/23 16:28

莫蘭特。（路透）莫蘭特。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠在今日以96：102不敵灰熊，比賽時曾發生火爆場面，比賽結束後灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）還當面對「K湯」湯普森（Klay Thompson）嗆聲，賽後湯普森也不客氣地回應，怒噴莫蘭特講話沒什麼深度。

本場比賽灰熊前鋒亞爾達瑪（Santi Aldama）曾把狀元郎佛拉格（Cooper Flagg）疑似故意放倒，湯普森便直接上前力挺小老弟，賽後，今天沒有上場的莫蘭特也用手指戳向湯普森的臉並跟著放話，湯普森也將莫蘭特推開，兩邊後續被工作人員拉開。

亞爾達瑪疑似故意把佛拉格絆倒，湯普森因此上前理論。（美聯社）亞爾達瑪疑似故意把佛拉格絆倒，湯普森因此上前理論。（美聯社）

賽後被問到莫蘭特向他說些什麼，湯普森先嗆道：「Ja這個人很有趣，他總是有很多話要說，特別是對於一個很少承擔責任的人來說。」、「沒什麼有深度的話。就是一些胡說八道，他總是這樣子愛亂說話，坐在板凳上講這些狗屁倒灶的事情挺好笑的。這某種程度來說就像是他生涯至今的縮影。」

湯普森透露對莫蘭特這名球員的可惜之情：「我們都想看他在場上繳出最好的表現，但他卻讓其他的東西影響他。NBA需要這樣的球員，我們需要最好的球員上場。當你成為一名球星，隨之而來的是更大的責任。我很討厭看到一個人的天賦被這樣浪費。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中