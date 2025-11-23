自由電子報
體育 棒球 中職

冬盟》余謙第1局又爆 台灣山林0：7輸韓職聯隊

2025/11/23 16:26

台灣山林余謙。（中職提供）台灣山林余謙。（中職提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕亞洲冬季棒球聯盟今天中午由台灣山林迎戰韓職聯隊，一開賽就被余謙連續2場先發都在第1局狂丟4分套牢，加上打線直到比賽後段才有發揮卻沒能有效串聯，以0：7輸韓職聯隊陷入4連敗，戰績2勝5敗也在本屆冬盟墊底。

余謙開賽就連投4個壞球保送首名打者，被敲安打後製造雙殺，眼看要結束1局下，卻又連投4個壞球出現第2個保送，在二壘手發生失誤後連續被打3支安打，當教練喊出暫停後，又從1好0壞第3次連投4個壞球保送打者，韓職聯隊輪回開路先鋒柳炫印再次上場，擊成外野飛球出局留下滿壘殘壘。余謙花31球才投完第1局，被打4支安打，投出3次保送，失4分都不是責失。

余謙第2局續投，用78球投完4局退場，後3局雖都被擊出安打，還兩度被攻上得點圈，卻連續3局沒有掉分，連同16日對台灣海洋用40球投1局就被換掉，他在本屆冬盟連續2場先發都在第1局失4分，本屆出賽3場共投6局已失9分，僅次於韓職聯隊金晉旭出賽2場共投9局失10分。此外，余謙這場最快球速測得140公里，從16日先發143公里、19日中繼141公里逐場下降。

韓職聯隊鄭㥥寯用90球投7局，只被打4支安打無失分，拿下本屆個人首勝與首次單場MVP，台灣山林打線在他退場後立刻發起反攻，8局上無人出局攻佔滿壘，但劉俊緯擊成內野飛球、張仁瑋擊出雙殺打，9局上代打陳佳樂雖率先安打，但後續3名打者都揮空三振。

韓職聯隊鄭㥥寯。（中職提供）韓職聯隊鄭㥥寯。（中職提供）

