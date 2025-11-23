NBA》痛批球隊打太軟差點輸巫師 伍切維奇被隊友鬧到氣噗噗

伍切維奇。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕公牛明星中鋒伍切維奇（Nikola Vucevic）今天繳出28分、12籃板的雙十表現，率隊以121：120險勝聯盟爐主巫師，賞給對手14連敗。伍切維奇沒有因為贏球而感到高興，賽後受訪痛批球隊打得太軟，隊友來鬧他時更一度氣到不想說話。

公牛前三節都處於落後，最多曾落後16分，但在第四節吹起反攻號角，打出一波10：0的攻勢，瓊斯（Tre Jones）最後34.2秒關鍵兩罰俱中，巫師最終反攻未果，還出現致命失誤，公牛最終以121：120一分險勝，巫師至今只拿下1勝，苦吞15敗，且還沒有在東部球隊中拿下勝利。

公牛前三節打得很辛苦，伍切維奇賽後受訪直言，他們完全沒有做到賽前討論的事情，前三節打得非常軟，表現得很糟糕，當然，應該要為贏球高興，但他們不能一直打出這樣的表現，必須做得更好才行。

伍切維奇接受場邊採訪時，隊友布澤利斯（Matas Buzelis）和J.史密斯（Jalen Smith）在後方興奮慶祝，畫面與伍切維奇的不悅形成鮮明對比。兩人還上前拍鬧他，讓伍切維奇瞬間爆氣、差點不想再繼續受訪，隨後更直接叫他們走開。

Dying at this Nikola Vucevic postgame interview after the Bulls stole a win against the Wizards pic.twitter.com/k4x73Tz8Mn — Steph Noh （@StephNoh） November 23, 2025

