自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》痛批球隊打太軟差點輸巫師 伍切維奇被隊友鬧到氣噗噗

2025/11/23 17:28

伍切維奇。（美聯社）伍切維奇。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕公牛明星中鋒伍切維奇（Nikola Vucevic）今天繳出28分、12籃板的雙十表現，率隊以121：120險勝聯盟爐主巫師，賞給對手14連敗。伍切維奇沒有因為贏球而感到高興，賽後受訪痛批球隊打得太軟，隊友來鬧他時更一度氣到不想說話。

公牛前三節都處於落後，最多曾落後16分，但在第四節吹起反攻號角，打出一波10：0的攻勢，瓊斯（Tre Jones）最後34.2秒關鍵兩罰俱中，巫師最終反攻未果，還出現致命失誤，公牛最終以121：120一分險勝，巫師至今只拿下1勝，苦吞15敗，且還沒有在東部球隊中拿下勝利。

公牛前三節打得很辛苦，伍切維奇賽後受訪直言，他們完全沒有做到賽前討論的事情，前三節打得非常軟，表現得很糟糕，當然，應該要為贏球高興，但他們不能一直打出這樣的表現，必須做得更好才行。

伍切維奇接受場邊採訪時，隊友布澤利斯（Matas Buzelis）和J.史密斯（Jalen Smith）在後方興奮慶祝，畫面與伍切維奇的不悅形成鮮明對比。兩人還上前拍鬧他，讓伍切維奇瞬間爆氣、差點不想再繼續受訪，隨後更直接叫他們走開。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中