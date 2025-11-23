NBA》湖人邁向全新篇章！ 找來道奇雙雄協助運作與決策

道奇總裁佛里德曼。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯湖人隊在新老闆華特（Mark Walter）以100億美元（約新台幣3099億）入主後迅速啟動改革，邀請道奇隊兩大高層薩廸（Farhan Zaidi）與佛里德曼（Andrew Friedman）加入協助。

湖人日前撤換球隊球探部門的核心人事，開除J.巴斯（Joey Buss）與Je.巴斯（Jesse Buss），象徵巴斯長期家族式的管理逐步淡出，《ESPN》後續報導指出，薩廸與佛里德曼已在湖人擔任顧問，協助球隊的運作與決策。

請繼續往下閱讀...

其中，薩廸被形容為華特在湖人所有權過渡期的「代表」，參與程度高於佛里德曼。薩廸目前是道奇的特別顧問，長期專精數據分析與球隊規劃；佛里德曼則是道奇隊的棒球事務總裁，在道奇建立起強大育成與永續競爭力體系，被認為對湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）在組隊哲學上的協助具有實質價值。

儘管巴斯（Jeanie Buss）未來五年仍將是湖人管理者，但華特引入道奇高層參與湖人事務，已清楚顯示湖人前台將朝新架構轉型，外界也關注該模式是否能為湖人帶來與剛連霸的道奇隊帶來相似的競爭力。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法