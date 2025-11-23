經典賽》接到12強世界冠軍最後一球的男人 朱育賢未獲WBC國家隊徵詢

味全龍朱育賢。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕去年11月24日世界12強棒球冠軍戰上演台日大戰，第9局台灣隊一壘手朱育賢接殺後，再自踩一壘壘包完成再見雙殺，台灣隊勇奪12強世界冠軍，他也成為接到12強世界冠軍最後一球的男人。

明天就是台灣隊登上12強世界之巔滿週年，朱育賢說，「能參與到這段歷史真的很開心，往事歷歷在目。」對於有無收到明年WBC經典賽國家隊徵詢參賽意願，即將滿34歲的他說，「沒有啦，自己也有年紀了，台灣隊有很多好手，不會看太重，這次陣容真的很堅強。」

請繼續往下閱讀...

可能無緣征戰明年3月經典賽，朱育賢強調，現在不會想那麼多，把自己準備好，明年要比今年的自己更好，至於後續有沒有接到國家隊通知，那是之後的事情，目前就是專注在明年賽季的調整。

1年前朱育賢透過FA自由球員制度，從樂天桃猿轉戰味全龍，近期黃子鵬也透過FA從樂天桃猿轉戰台鋼雄鷹，拿到5年最高總值6600萬的合約，平均月薪破百萬。

朱育賢說，「真的替子鵬開心，拿到本土投手最高月薪，大家都知道他的自制力、自我要求都很高，有這樣的成功案例，年輕選手就知道努力的方向，希望他轉隊之後一切順利，祝福他有好表現，帶給年輕投手正面的力量，讓整體環境變得更好。」

FA制度在中職行之有年，朱育賢認為，FA第一人林智勝的壓力才大，畢竟當初去衝撞這個制度，現在FA球員壓力應該沒有那麼大，FA議題也比較不會那麼敏感，這就是一個機會。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法