TPBL》夢想家24顆三分球轟垮戰神收主場4連勝 單場締聯盟3項新猷

福爾摩沙夢想家擊敗台北戰神。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕福爾摩沙夢想家今在主場迎戰台北台新戰神，團隊在洲際迷你蛋下起三分雨，合計轟進24記三分球，寫下聯盟新猷，以128：117收下主場4連勝。

開季陷入低潮的夢想家逐漸找回強攻本色，昨以113：98擊敗攻城獅，今迎來和戰神的本季首度交鋒，團隊此役外線手感火燙，上半場三分球28投17中寫下聯盟新猷，馬建豪前兩節4記三分球獨攬全場最高20分。

請繼續往下閱讀...

打完上半場握有71：67優勢的夢想家易籃後延續火力，單節再打出35：22一波流擴大差距，也讓勝負提前定調，夢想家今17顆半場三分球、全場24顆三分球以及總得分128分三項紀錄都創下聯盟新高。

夢想家今5人得分超過雙位數，馬建豪5記三分球拿下27分，恩尼斯挹注23分，湯普金斯也有22分進帳，盧冠良三分球4投4中也拿下12分，霍爾曼替補貢獻20分。

聯盟得分王洛夫頓今拿下29分，不過打出情緒吞下2次技術犯規退場，威力斯挹注26分、14籃板，錢肯尼面對前東家拿下24分，新秀謝銘駿繳出生涯新高17分。

林俊吉。（TPBL提供）

威力斯。（TPBL提供）

洛夫頓。（TPBL提供）

恩尼斯。（TPBL提供）

霍爾曼。（TPBL提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法