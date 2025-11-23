徐生明少棒賽 美濃國小晉級16強

徐生明少棒賽，美濃國小單日2勝，晉級16強。（徐生明棒球發展協會提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕第13屆徐生明國際少棒錦標賽今天進行第2天賽事，地主美濃國小在鄉親相挺下，以9：2勝台南協進國小、10：0勝宜蘭蓬萊國小，以預賽3連勝拿下分組第1，今年贏得LLB威廉波特世界少棒冠軍的台北東園國小以0：9敗給台中自由國小，明天16強戰將與美濃國小爭奪8強資格。

東園國小與自由國小賽前都是2連勝，預賽最後1場交手不論輸贏都已經確定晉級，差別只有16強的對手不同，由於未來連續2天排名賽都是單日2戰，東園國小因應賽程密集，今天刻意保留主力投手，總教練賴敏男對於輸球並不意外，直言明天起才要拼輸贏。

東園國小與桃園龜山國小、台北福林國小包辦近4年威廉波特台灣代表權，被視為本屆徐生明少棒賽的奪冠熱門，龜山國小、福林國小在預賽都是3連勝，若明天16強戰都獲勝，兩隊將在8強戰強碰。東園國小若以分組第1出條，16強戰將在籤表右側，今天輸球後落在左側，若打到4強戰將對上龜山與福林的勝隊，賴敏男說：「這是必須的，比賽才會更好看。」

本屆有3支外隊參賽，韓國首爾以14：8勝新北新埔國小、8：1勝台中塗城國小，以預賽3連勝拿到分組第1，16強戰將對上新北興穀國小；韓國順天南山以9：6勝台中力行、18：10勝新竹建功國小，預賽戰績2勝1和，16強戰對上桃園龍安國小；日本武藏府中以2：8敗給台中自由國小，最後1戰雖以20：0大勝桃園光明國小，預賽戰績1勝2敗，無緣晉級16強。

徐生明少棒賽，美濃國小晉級16強後，列隊向徐生明鞠躬致敬。（徐生明棒球發展協會提供）

第13屆徐生明國際少棒錦標賽複賽賽程表。（徐生明棒球發展協會提供）

