自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 學生棒球

徐生明少棒賽 美濃國小晉級16強

2025/11/23 17:01

徐生明少棒賽，美濃國小單日2勝，晉級16強。（徐生明棒球發展協會提供）徐生明少棒賽，美濃國小單日2勝，晉級16強。（徐生明棒球發展協會提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕第13屆徐生明國際少棒錦標賽今天進行第2天賽事，地主美濃國小在鄉親相挺下，以9：2勝台南協進國小、10：0勝宜蘭蓬萊國小，以預賽3連勝拿下分組第1，今年贏得LLB威廉波特世界少棒冠軍的台北東園國小以0：9敗給台中自由國小，明天16強戰將與美濃國小爭奪8強資格。

東園國小與自由國小賽前都是2連勝，預賽最後1場交手不論輸贏都已經確定晉級，差別只有16強的對手不同，由於未來連續2天排名賽都是單日2戰，東園國小因應賽程密集，今天刻意保留主力投手，總教練賴敏男對於輸球並不意外，直言明天起才要拼輸贏。

東園國小與桃園龜山國小、台北福林國小包辦近4年威廉波特台灣代表權，被視為本屆徐生明少棒賽的奪冠熱門，龜山國小、福林國小在預賽都是3連勝，若明天16強戰都獲勝，兩隊將在8強戰強碰。東園國小若以分組第1出條，16強戰將在籤表右側，今天輸球後落在左側，若打到4強戰將對上龜山與福林的勝隊，賴敏男說：「這是必須的，比賽才會更好看。」

本屆有3支外隊參賽，韓國首爾以14：8勝新北新埔國小、8：1勝台中塗城國小，以預賽3連勝拿到分組第1，16強戰將對上新北興穀國小；韓國順天南山以9：6勝台中力行、18：10勝新竹建功國小，預賽戰績2勝1和，16強戰對上桃園龍安國小；日本武藏府中以2：8敗給台中自由國小，最後1戰雖以20：0大勝桃園光明國小，預賽戰績1勝2敗，無緣晉級16強。

徐生明少棒賽，美濃國小晉級16強後，列隊向徐生明鞠躬致敬。（徐生明棒球發展協會提供）徐生明少棒賽，美濃國小晉級16強後，列隊向徐生明鞠躬致敬。（徐生明棒球發展協會提供）

第13屆徐生明國際少棒錦標賽複賽賽程表。（徐生明棒球發展協會提供）第13屆徐生明國際少棒錦標賽複賽賽程表。（徐生明棒球發展協會提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中