NBA》垃圾時間抄截灌籃 鵜鶘首輪菜鳥舉動引發爭議（影音）

The Hawks tried to run out the clock but Derik Queen had other plans



（h/t @Fullcourtpass）pic.twitter.com/s1F18WNEGm — Legion Hoops （@LegionHoops） November 23, 2025

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘菜鳥中鋒昆恩（Derik Queen）今天在與老鷹的比賽中展現「迷惑行為」，他於比賽最後的垃圾時間抄截快攻灌籃，但球隊仍以17分差輸球，還導致兩隊出現小衝突。

昆恩本場比賽拿下20分是全隊最高，另外帶9籃板3助攻2抄截1火鍋，不過球隊以98：115吞敗，目前2勝15敗穩居西部倒數，且昆恩在比賽中最後10.5秒無關勝敗，且老鷹已經在讓時間走完的情況下，突然抄截克雷奇（Vit Krejci）並快攻灌籃，因為違反「潛規則」讓對手不滿。

請繼續往下閱讀...

昆恩的舉動也引起球迷熱烈討論，由於近期NBA被捲入賭博風波，昆恩的舉動便讓許多網友直言：「很多賭昆恩20分的人看到都瘋了。」、「他肯定是下注在自己身上。」

昆恩在今年選秀第首輪13順位被選中，值得一提的是，原本首輪第23順位的鵜鶘，為了選他跟老鷹交換選秀籤，同時再給老鷹一張2026年首輪選秀籤（條件為鵜鶘與公鹿中順位較佳者）。但明年選秀是公認大年，鵜鶘目前戰績是狀元籤的強力競爭者，因此昆恩若無法打出身價，只會讓鵜鶘的交易看起來更加愚蠢。

昆恩。（路透）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法