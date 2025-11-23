12強》台灣隊風光奪冠一週年 張奕、江國豪回憶亮點

張奕。（富邦悍將提供）

〔記者林宥辰／新北報導〕去年的今天，世界棒球12強台灣隊確定晉級冠軍戰，隔天擊敗日本隊締造歷史。一年過去，台灣隊奪冠熱潮仍在，參與過程的選手們也都印象深刻。

今天富邦悍將江國豪、張奕、李吳永勤和游霆崴，代表球隊參與新北歡樂耶誕城活動。在與球迷互動環節的有獎徵答中，主持的應援團長Travis問現場球迷：「去年這個時候，我和身旁兩位（張奕、江國豪）人在哪裡？」球迷高聲歡呼：「12強！東京巨蛋！」

冠軍戰登板中繼奪勝投的張奕，對最後的奪冠畫面印象最深。張奕說：「當時是想證明自己，而印象最深的，還是最後一局，凱威（林凱威）面對最後一個打者，確定贏球那一瞬間。」

江國豪累積出賽3場，均為後援登板，共計6.1局，被擊出7支安打，投出7次三振、4次保送，失1分，防禦率1.42。他透露：「第一次登板最緊張，印象也最深。上次登板腳在發抖是2019年職棒初登板，再來就是12強在大巨蛋登板。」

12強台灣隊奪冠造成棒球熱潮，兩位國手都有感。江國豪就說，感覺球迷更踴躍進場支持，環境也越來越好。

富邦悍將參與新北耶誕城活動。（富邦悍將提供）

江國豪。（富邦悍將提供）

