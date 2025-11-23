自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球

12強》台灣隊風光奪冠一週年 張奕、江國豪回憶亮點

2025/11/23 17:08

張奕。（富邦悍將提供）張奕。（富邦悍將提供）

〔記者林宥辰／新北報導〕去年的今天，世界棒球12強台灣隊確定晉級冠軍戰，隔天擊敗日本隊締造歷史。一年過去，台灣隊奪冠熱潮仍在，參與過程的選手們也都印象深刻。

今天富邦悍將江國豪、張奕、李吳永勤和游霆崴，代表球隊參與新北歡樂耶誕城活動。在與球迷互動環節的有獎徵答中，主持的應援團長Travis問現場球迷：「去年這個時候，我和身旁兩位（張奕、江國豪）人在哪裡？」球迷高聲歡呼：「12強！東京巨蛋！」

冠軍戰登板中繼奪勝投的張奕，對最後的奪冠畫面印象最深。張奕說：「當時是想證明自己，而印象最深的，還是最後一局，凱威（林凱威）面對最後一個打者，確定贏球那一瞬間。」

江國豪累積出賽3場，均為後援登板，共計6.1局，被擊出7支安打，投出7次三振、4次保送，失1分，防禦率1.42。他透露：「第一次登板最緊張，印象也最深。上次登板腳在發抖是2019年職棒初登板，再來就是12強在大巨蛋登板。」

12強台灣隊奪冠造成棒球熱潮，兩位國手都有感。江國豪就說，感覺球迷更踴躍進場支持，環境也越來越好。

富邦悍將參與新北耶誕城活動。（富邦悍將提供）富邦悍將參與新北耶誕城活動。（富邦悍將提供）

江國豪。（富邦悍將提供）江國豪。（富邦悍將提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中