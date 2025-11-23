聽奧保齡球》台灣男子團體賽奪銅 代表團累計4銀5銅

2025東京聽奧保齡球代表隊蔡林炘（左1）、陳建豪（左2）、盧泰安（左3）及謝盛福（左4）等選手，開賽後彼此互相鼓勵，為台灣拿下男子團體賽銅牌。（運動部提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台灣參加2025年東京第25屆達福林匹克運動會（簡稱聽奧）代表團今日在保齡球賽場上傳回奪牌喜訊，前幾日賽事獎牌尚未開張的男子代表隊，攜手奮戰在男子團體賽中連下兩關拿下銅牌。

歷屆賽事以來都是台灣代表團獎牌庫的保齡球隊，本屆賽會在賽制變革之下，持續穩健尋求突破。賽前鄭行超教練特別鼓勵選手，穩定發揮實力，展現平時訓練成果，定能有所收穫。開賽後我國眾將彼此互相鼓勵，保持高昂鬥志，預賽六局打完以1180分位居第三，晉級下午的複賽。

複賽階段與南韓、德國、波蘭、阿聯酋、沙烏地阿拉伯、烏克蘭及日本等晉級國家各進行1局對戰，取戰績前四名晉級準決賽。台灣在複賽階段取得4勝3負，以第四名晉級準決賽。

四強賽遭遇亞太區老對手南韓隊，以192:202、198:204落敗，未能晉級爭取金牌決戰，為台灣收穫一面銅牌，截至今日賽事結束，台灣代表團累計獲得4銀5銅。

